PURCHASE (dpa-AFX) - Der US-Getränke- und Snackkonzern Pepsico blickt noch etwas zuversichtlicher auf 2023. Bereits nach dem ersten Quartal hatte das Management seine Jahresprognose angehoben, nach Vorlage des Halbjahresberichts am Donnerstag schraubte es die Ziele weiter nach oben. Der Umsatz werde aus eigener Kraft statt um 8 Prozent nun um 10 Prozent zulegen, stellte Unternehmenschef Ramon Laguarta in Purchase (US-Bundesstaat New York) in Aussicht. Das um Wechselkursschwankungen bereinigte Wachstum beim Ergebnis je Aktie soll mit 12 Prozent zudem 3 Prozentpunkte stärker ausfallen als bislang avisiert. Dabei fiel das zweite Quartal des Coca-Cola-Konkurrenten besser aus als von den Analysten erwartet, die Aktie legte vorbörslich um 2,3 Prozent zu.

Im vergangenen Vierteljahr belief sich das organische Umsatzwachstum auf 13 Prozent. Der währungsbereinigte Gewinn je Anteilsschein stieg sogar um 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Insgesamt legte der Erlös um gut 10 Prozent auf 22,3 Milliarden US-Dollar (20,1 Mrd Euro) zu. Das Nettoergebnis wuchs auf fast das Doppelte und erreichte gut 2,7 Milliarden Dollar./lew/men/jha/