DJ WOCHENVORSCHAU/17. bis 23. Juli (29. KW)

=== M O N T A G, 17. Juli 2023 *** 04:00 CN/BIP 2Q *** 04:00 CN/Industrieproduktion Juni *** 06:30 SE/Nordea Bank Abp, Ergebnis 2Q 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 2Q *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 1H *** 09:00 CH/Financial Stability Board, Veröffentlichung von Empfehlungen für den Umgang mit Krypto-Assets und -Märkten sowie Stable Coins *** 10:15 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnung der 9th ECB conference on central, eastern and south-eastern European (CESEE) countries, u.a. mit EZB-Ratsmitgliedern Vasle (10:30) und Vujcic (14:15) 11:30 DE/Regierungs-PK *** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht Juli *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Juli - DE/Beginn Schlichtung im Tarifstreit zwischen Deutscher Bahn und der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG (bis 31.7) - DE/Software AG, Ende der Nachfrist für die Andienung von Aktien zu 32 Euro im Zuge der Übernahmeofferte des Finanzinvestors Silver Lake - EU/Beginn Gipfel der EU und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Celac) (bis 18.7.), Brüssel - Märkte/Börsenfeiertag Japan D I E N S T A G, 18. Juli 2023 *** 07:00 CH/Novartis AG, Ergebnis 2Q 08:00 DE/Baugenehmigungen Mai 08:00 DE/Verbraucherpreise für Flugtickets und Pauschalreisen 1H 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Verhandlung zur Wahlprüfungsbeschwerde zur teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl 2021 in Berlin (bis 19.7) 11:00 DE/BWE und VDMA Power Systems, Gemeinsame PK zu Zubauzahlen Windenergie an Land für das 1. Halbjahr 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Neuemission Bundesschatzanweisung über 6 Mrd Euro mit Fälligkeit 18.09.2025 *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 2Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 2Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Juni *** 15:00 DE/Knorr-Bremse AG, Strategie-Update *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Juni *** 16:00 US/Lagerbestände Mai 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - EU/Abschluss Gipfel der EU und der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (Celac) (seit 17.7), Brüssel M I T T W O C H, 19. Juli 2023 *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahres-Produktionsbericht *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 2Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 2Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 2Q *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juni *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Mai *** 08:00 GB/Verbraucherpreise Juni 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Mai 10:00 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Verhandlung zur Wahlprüfungsbeschwerde zur teilweisen Wiederholung der Bundestagswahl 2021 in Berlin (seit 18.7) 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Juni 11:30 DE/Regierungs-PK 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 0%-Bundesanleihe über 1 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2052 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 1,8%-Bundesanleihe über 1,5 Mrd Euro mit Laufzeit bis August 2053 *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 2Q *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Juni *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 2Q *** 22:05 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 2Q *** 22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q *** 22:08 US/Tesla Inc, Ergebnis 2Q 22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 2Q D O N N E R S T A G, 20. Juli 2023 *** 00:01 DE/Bundesfinanzministerium, Monatsbericht mit Entwicklung der Steuereinnahmen *** 03:15 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) *** 07:00 CH/ABB Ltd, Ergebnis 2Q *** 07:00 FI/Nokia Corp, Ergebnis 2Q 07:00 CH/Givaudan SA, Ergebnis 1H (15:00 Analystenkonferenz) 07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 2Q 07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 2Q *** 08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 2Q 08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 2Q 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 3Q 08:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juni *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juni *** 08:00 DE/Frühindikator Außenhandel zu Exporten in Nicht-EU-Staaten Juni *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Juli *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone Mai *** 12:25 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Philip Morris International Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 2Q *** 13:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Juli 15:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 2Q *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juli *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Juni *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Juni *** 18:00 DE/SAP SE, Ergebnis 2Q (19:00 Analystenkonferenz) - EU/Rat der Außenminister F R E I T A G, 21. Juli 2023 *** 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 2Q (09:00 PK) 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH) Urteil zu NS-Raubkunst *** 11:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht, Halbjahres-PK *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 1Q 11:00 EU/Öffentliches Defizit 1Q *** 13:00 US/American Express Co, Ergebnis 2Q - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktien- und Indexoptionen - EU/Ratingüberprüfung für Lettland (S&P); S A M S T A G, 22. Juli 2023 - ES/Parlamentswahl ===

