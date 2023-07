DAX Wochenrückblick: Entwicklung der US-Inflation lässt Anleger hoffen

Anleger blicken am Freitag und damit am letzten Tag der laufenden Handelswoche auf eine ereignisreiche Woche zurück. Insbesondere die Entwicklung der US-Inflation lässt Marktakteure im Hinblick auf die zukünftige Ausgestaltung wieder optimistischer werden. Die Hoffnung auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus' der Fed bleibt damit am Leben.

Auf Wochensicht gewinnt der Deutschland 40 über drei Prozent auf 16.112 Punkte dazu. Erleichterung nach US-Inflationsdaten - Börsianer hoffen auf Ende im Zinserhöhungszyklus der Fed Mit großer Erleichterung haben Börsianer auf die jüngsten US-Inflationsdaten reagiert. Im Juni verteuerten sich die Verbraucherpreise inklusive der Treiber Energie und Lebensmittel gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,0 Prozent und damit weniger stark als im Vorfeld von Ökonomen prognostiziert (3,1 Prozent). Im Mai hatte der Preisdruck noch bei 4,0 Prozent gelegen.

Die sogenannte Kernrate der Inflation lag bei 4,8 Prozent und damit ebenfalls unter dem Erwartungswert von 5,0 Prozent (zuvor 5,3 Prozent).

Vor diesem Hintergrund bleibt der Optimismus groß, dass die Fed in diesem Jahr weniger restriktiv als gedacht agieren könnte. In Sicherheit wiegen sollten sich Anleger jedoch nicht. Konkret hatte Fed-Chef Jerome Powell in den vergangenen Wochen noch zwei Zinserhöhungen für dieses Jahr in Aussicht gestellt.

Zudem hatte Fed-Direktor Christopher Waller am Donnerstagabend in einer Rede erklärt, dass er in diesem Jahr zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils einen viertel Prozentpunkt unterstütze.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

