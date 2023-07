Die Top 3 Energie-Dividendenaktien: Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Jetzt den kostenlosen Report herunterladen. https://tinyurl.com/3m247cfy In dem Interview spricht Kapitalmarktstratege Stefan Riße über die aktuellen Inflationsraten in den USA und Europa. Während die Notenbank Fed nach den jüngsten Zahlen schon auf einem guten Weg scheint, die Inflation wieder auf ein normales Niveau zu senken, gestalte sich die Lage in Europa noch etwas schwieriger. Riße erklärt die Rolle der Basiseffekte und erklärt die besondere Bedeutung der Wohnkosten für die Inflation. Warum die Arbeitslosigkeit doch nochmal zu einem Faktor für die Notenbanken werden könnte - das und mehr im Interview!