Was haben die Aktien von Meta Platforms (WKN: A1JWVX), Netflix (WKN: 552484) und Amazon (WKN: 906866) im Jahre 2023 gemeinsam? Richtig, sie sind allesamt deutlich zweistellig und teilweise sogar dreistellig gestiegen. Bei Meta Platforms liegt das Kursplus während ich diese Zeilen schreibe bei 142 % seit Anfang Januar. Netflix kommt auf ca. 42 % und liegt damit in etwa auf Augenhöhe mit Amazon. Soweit, so gut und so vollständig die anfängliche Bestandaufnahme. Es könnte dazu führen, dass sich Investoren ...

