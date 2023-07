Das Nothing Phone 2 knüpft optisch nahtlos an die erste Generation von 2022 an. Allerdings ist das neue Modell schneller, heller und besser - jedoch auch teurer. Wir haben es ausprobiert und sind trotz erster Skepsis weitgehend positiv angetan. Ein Jahr nach dem Smartphone-Debüt des Londoner Techstartups in Form des Phone 1 (Test) legt Nothing nach. Mit dem Phone 2 setzt das Unternehmen sein frisches Design mit dem leuchtenden Glyph-Interface fort, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...