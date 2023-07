Der Sommer ist endlich da und mit ihm die Vorfreude auf erholsame Urlaubstage und sonnige Strandausflüge. Wenn wir an den Sommer denken, kommen uns oft Bilder von leuchtenden Strandstühlen und farbenfroher, wettergerechter Kleidung in den Sinn. Genau hier setzt eine bemerkenswerte Erfolgsgeschichte an, die ich heute mit dir teilen möchte: Oxford Industries (WKN: 859547). Oxford Industries ist das Unternehmen hinter der bekannten Marke Tommy Bahama, die für ihre leuchtenden Strandstühle und ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...