Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Viele von uns essen regelmäßig außer Haus, sei es bei der Arbeit oder beim Wochenendausflug. Es lohnt sich, Proviant von zu Hause mitzunehmen, anstatt in der Kantine zu essen oder zum Imbiss zu gehen. Petra Terdenge verrät Ihnen, warum sie ihre Brotdose zu schätzen weiß:Sprecherin: Eine Brotdose kann uns wertvolle Dienste leisten. Es passen viele Dinge hinein, die uns gut schmecken. Außerdem hat es Vorteile, wenn wir etwas zu Hause vorbereiten und mitnehmen, sagt Heidi Loidl von der Apotheken Umschau:O-Ton Heidi Loidl 21 sec."Wir können genau das vorbereiten, was wir gerne mögen und was zu uns passt. Viele legen zum Beispiel Wert darauf, nicht zu kalorienreich zu essen. Dazu kommt, in Deutschland essen wir zu viel Salz, den größten Teil davon über Außer-Haus-Mahlzeiten. Wer selber kocht, hat es in der Hand, maßvoll zu salzen. Das ist einfach gesünder."Sprecherin: Wenn wir es richtig anstellen, macht es keine große Mühe, den Proviant für den nächsten Tag vorzubereiten:O-Ton Heidi Loidl 15 sec."Einfach vom Couscous mit Ofengemüse zum Beispiel etwas mehr machen. Die Reste mischen, etwas Essig und Öl dazu - und fertig ist ein Salat für den nächsten Tag. So kommen Sie außerdem preiswerter weg als mit einem Kantinen- oder Restaurantessen."Sprecherin: Es gibt noch einen weiteren Grund, warum Essen aus der eigenen Küche eine gute Idee ist:O-Ton Heidi Loidl 13 sec."Eine fertig gepackte Lunchbox spart Zeit in der Mittagspause. Zeit, in der wir zum Beispiel eine Runde spazieren gehen können. Unsere Gesundheit profitiert schon, wenn wir uns nur elf Minuten täglich bewegen."Abmoderation: Außerdem entfällt der Verpackungsmüll, wenn wir uns eine Brotdose mitnehmen. Leckere Ideen und Rezepte fürs zu Hause kochen und mitnehmen gibt es in der Apotheken Umschau.