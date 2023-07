PEKING (dpa-AFX) - Der US-Klimabeauftragte John Kerry hat seine politischen Gesprächen in China begonnen. Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montagmorgen (Ortszeit) berichtete, traf Kerry in Peking den chinesischen Klima-Chefunterhändler Xie Zhenhua. Details zu dem Treffen waren zunächst unbekannt. Kerry befindet sich seit Sonntag in Peking. Nach Außenminister Antony Blinken und Finanzministerin Janet Yellen ist er der dritte hochrangige US-Politiker, der innerhalb weniger Wochen China besucht. Die Reise ist bis Mittwoch geplant.

Die wachsenden Spannungen zwischen den beiden rivalisierenden Mächten hatten China im vergangenen August dazu veranlasst, die regelmäßigen Klimagespräche mit Washington vorübergehend auszusetzen. Dies geschah aus Protest gegen den Besuch der damaligen Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan.

Weitere Streitpunkte zwischen Peking und Washington sind Handelsfragen, die chinesische Unterstützung für Russlands Präsidenten Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie Chinas Territorialansprüche im Süd- und Ostchinesischen Meer.

Kerrys Besuch sei "ein weiteres Zeichen, dass beide Seiten versuchen, die Abwärtsspirale in den Beziehungen zu stoppen", hieß es in einem Leitartikel der chinesischen Staatszeitung "China Daily" vor der Ankunft des US-Politikers. Da China und die USA die beiden größten Emittenten von klimaschädlichen Treibhausgasen seien, hätten sie auch eine "besondere Verantwortung"./fk/DP/zb