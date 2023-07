Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Personalie

Basel, 17. Juli 2023: Die Straumann Group gibt die Ernennung von Yang Xu zum Chief Financial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bekannt. Yang Xu wird am 21. August 2023 zur Gruppe stossen und damit offiziell die Nachfolge von Peter Hackel antreten.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer, sagte: "Yang Xu ist eine erfahrene Managerin mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz. Sie bringt eine Fülle von Kenntnissen in den Bereichen Finanzen, Strategie, Vertriebs- und Geschäftsentwicklung mit. Yang ist eine sehr erfolgreiche Führungspersönlichkeit mit einer Leidenschaft für die Entwicklung von Talenten und den Aufbau leistungsstarker Organisationen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr. Ich möchte auch Marc-Alain persönlich dafür danken, dass er unsere Finanzorganisation seit Anfang Januar 2023 als Interim-CFO führt.

Sein grosses Fachwissen war für die Straumann Group in den letzten sechs Monaten sehr wertvoll. Er wird einen reibungslosen und effizienten Übergang mit Yang sicherstellen und seinen Einsatz bis September dieses Jahres beenden."

Yang kommt von The Kraft Heinz Company, einem US-amerikanischen börsennotierten Lebensmittelunternehmen. Sie war Senior Vice President, Head of Corporate Development und Global Treasurer sowie Mitglied des Executive Committee des Unternehmens. Sie verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Strategie, Operations und Vertrieb. Ihre Karriere begann bei General Electric Healthcare in Europa. Danach arbeitete sie für die Whirlpool Corporation und durchlief dort verschiedene Positionen im Finanzbereich mit zunehmender Verantwortung über diverse Unternehmensfunktionen, Geschäftsbereiche und Regionen hinweg. Ihre Erfahrung erstreckt sich über Finanzen hinaus und wurde durch die Leitung kommerzieller und operativer Abteilungen ergänzt. Im Laufe ihrer Karriere hat Yang in vielen Ländern in Europa, Nordamerika und in Asien gearbeitet.

Yang Xu wurde 1979 in China geboren, besitzt einen französischen Pass und hat einen Master-Abschluss in Management der HEC Paris und nahm an MBA-Programmen der London Business School sowie Stanford teil.

Über die Straumann Group

Die Straumann Group (SIX: STMN) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Zahnersatz und kieferorthopädische Lösungen, die Lächeln und Selbstvertrauen zurückgeben. Sie vereint globale und internationale Marken wie Anthogyr, ClearCorrect, Dental Wings, Medentika, Neodent, NUVO, Straumann und andere vollständig oder teilweise kontrollierte Gesellschaften und Partner, die für Spitzenleistungen, Innovation und Qualität bei Zahnersatz, in der korrektiven sowie digitalen Zahnmedizin stehen. In Zusammenarbeit mit führenden Kliniken, Instituten und Universitäten erforscht, entwickelt, produziert und liefert die Gruppe Zahnimplantate, Instrumente, CADCAM-Prothetik, Biomaterialien und digitale Lösungen für Zahnersatz, Zahnrestauration und zur Vermeidung von Zahnverlusten.

Die Gruppe mit Hauptsitz in Basel (Schweiz) beschäftigt derzeit mehr als 10'400 Mitarbeitende weltweit. Ihre Produkte, Lösungen und Dienstleistungen sind in mehr als 100 Ländern über ein breites Netz von Vertriebsgesellschaften und Partnern erhältlich

