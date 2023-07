DJ MÄRKTE ASIEN/Schanghai schwach - Chinas BIP-Wachstum enttäuscht

Von Steffen Gosenheimer

SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien geht es zum Wochenstart nach unten. Allerdings wird in Tokio wegen eines Feiertags nicht gehandelt und in Hongkong hat das Geschäft wegen einer Taifunwarnung noch nicht begonnen und könnte möglicherweise ganz ausfallen. In Schanghai geht es für das Marktbarometer um 1,2 Prozent nach unten, in Seoul verliert der Kospi 0,6 Prozent.

Tagesthemen sind das BIP-Wachstum in China im zweiten Quartal sowie die Zinspolitik der chinesischen Notenbank. Zwar wuchs das chinesische BIP gegenüber dem Vorjahresquartal um 6,3 Prozent, allerdings hatten Ökonomen noch mehr erwartet. Für einen gewissen stimmungsmäßigen Ausgleich sorgt die Industrieproduktion, die im Juni deutlich stärker als erwartet zugelegt hat. Etwa im Rahmen der Erwartungen bewegt sich das Wachstum der Einzelhandelsumsätze, es lag im Juni bei 3,1 Prozent zum Vorjahr.

Die chinesische Notenbank (PBoC) hat derweil die Füße still gehalten und wie mehrheitlich erwartet die Zinsen diesmal unverändert gelassen, nachdem sie sie im Juni leicht gesenkt hatte. Laut den Ökonomen der Commerzbank dürfte es die PBoC auch deswegen nicht eilig haben, weil jüngst die Neuvergabe von Bankkrediten anzog an und die Markterwartungen übertraf. Die Zentralbank dürfte die Geldpolitik wahrscheinlich nach der Sitzung des Politbüros im Juli weiter lockern, wenn die Regierung voraussichtlich ein umfassenderes Konjunkturprogramm ankündigen werde, heißt es seitens der Commerzbank.

Der Aktienmarkt in Schanghai lag bereits vor den diversen Konjunkturdaten des Tages rund 1 Prozent im Minus, zeigt also bislang auf die Zahlen keine größere Reaktion. Der Offshore-Yuan kommt derweil zum Dollar zurück.

In Seoul sprechen Marktteilnehmer von Gewinnmitnahmen. So büßen nach mehreren Tagen in Folge mit Gewinnen beispielsweise die Chipwerte Hanmi Semiconductor 2,8 und SK Hynix 1,2 Prozent ein und die Aktie des Batterieherstellers Samsung SDI 3,1 Prozent. Der Rüstungswert Hanwha Systems kommt sogar um rund 6 Prozent zurück, nachdem er an sieben der vergangenen zehn Handelstage zugelegt hatte.

In Sydney tut sich wenig, dort zeigt sich der S&P/ASX-200 wenig verändert.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.300,90 -0,0% +3,7% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertag Kospi (Seoul) 2.613,83 -0,6% +16,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.199,17 -1,2% +3,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) Taifunwarnung - Handel noch nicht begonnen Straits-Times (Sing.) 3.240,15 -0,3% -0,1% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.403,90 -0,6% -5,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,1224 -0,0% 1,1229 1,1215 +4,9% EUR/JPY 155,62 -0,1% 155,77 155,12 +10,9% EUR/GBP 0,8576 -0,0% 0,8577 0,8555 -3,1% GBP/USD 1,3087 -0,0% 1,3093 1,3108 +8,2% USD/JPY 138,64 -0,1% 138,73 138,32 +5,7% USD/KRW 1.269,31 +0,2% 1.269,31 1.266,27 +0,6% USD/CNY 7,1413 -0,1% 7,1413 7,1378 +3,5% USD/CNH 7,1788 +0,3% 7,1585 7,1418 +3,6% USD/HKD 7,8122 -0,0% 7,8145 7,8177 +0,0% AUD/USD 0,6816 -0,3% 0,6838 0,6870 +0,0% NZD/USD 0,6352 -0,2% 0,6367 0,6376 +0,0% Bitcoin BTC/USD 30.313,28 +0,0% 30.299,97 31.161,37 +82,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,75 75,42 -0,9% -0,67 -5,8% Brent/ICE 79,16 79,87 -0,9% -0,71 -4,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.952,93 1.955,13 -0,1% -2,21 +7,1% Silber (Spot) 24,83 24,95 -0,5% -0,12 +3,6% Platin (Spot) 970,78 978,20 -0,8% -7,43 -9,1% Kupfer-Future 3,88 3,93 -1,1% -0,04 +1,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

