Zum fünften Mal seit Mitte April ist der Euro Stoxx 50 jetzt in der Widerstandszone 4.396/4.415 Punkte angekommen. Bislang war das zu drei Abrechnungen am Terminmarkt und zum Halbjahresultimo der Fall. Diesmal wäre man früh dran - will man etwa den Ausbruch wagen?

