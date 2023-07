Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit leichten Abgaben beendet. Im Späthandel ging den Börsen in Europa zunehmend die Luft aus. Auf Wochensicht waren allerdings bei den meisten Aktienindizes klare Gewinne zu sehen. Hierzulande verminderte sich der heimische Leitindex ATX um 0,16 Prozent auf 3.161,21 Einheiten. Seine Wochenperformance belief sich allerdings auf plus eineinhalb Prozent. Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,14 Prozent auf 1.603,23 Punkte hinab. Am Ende der Woche stand neben US-Konjunkturdaten auch die in die Fahrt kommende Berichtssaison im Fokus. So legte die US-Großbank JPMorgan frische Ergebnisse vor, die über den durchschnittlichen Erwartungen lagen. Auch der Versicherer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...