München (ots) -Ob sich ein GlücksSpirale-Spielteilnehmer aus dem Raum Ravensburg/ Baden-Württemberg bei hochsommerlichen Temperaturen im nahen Bodensee Kühlung verschafft, ist nicht bekannt.Sicher ist jedoch, dass er sich seit Samstagabend Sieger-Chance-Millionär nennen darf.Bei der Zusatzlotterie der GlücksSpirale wurde am Samstagabend in München genau die Gewinnzahl 0416539 ermittelt, mit der der Glückspilz seinen Spielauftrag für Eurojackpot, GlücksSpirale und Sieger-Chance abgegeben hatte. Er ist LOTTO Baden-Württemberg bekannt, da er mit Kundenkarte teilgenommen hatte.Weitere Sieger-Chance-Gewinne in Höhe von je 10.000 Euro fielen nach Nordrhein-Westfalen, ins Saarland (2x) und Hessen.Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 10.000 Euro zu gewinnen.