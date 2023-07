Köln (ots) -Der Automobil-Club Verkehr zählt eine halbe Million Mitglieder und festigt seine Position als drittgrößter Automobilclub Deutschlands. Präsidium und Geschäftsführung des ACV heißen das 500.000. Mitglied willkommen.Der ACV Automobil-Club Verkehr bleibt auf Wachstumskurs und freut sich über sein 500.000. Mitglied. Ihr Name: Yasmin Brozaitis, 23 Jahre alt. Auf Einladung des ACV stattete sie der Kölner Hauptgeschäftsstelle einen Besuch ab. Angereist ist Frau Brozaitis mit dem eigenen Auto. Denn individuelle Mobilität spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle. Als Angestellte einer frauenärztlichen Praxis in der Region Aachen sei sie auf den Pkw täglich angewiesen, erzählt sie: "Für meinen Job pendle ich teilweise mehrmals täglich zwischen Heinsberg und Wassenberg. Da bin ich mit dem Auto dreimal schneller als mit dem ÖPNV." Mit Blick auf ihre Freizeit fügt sie hinzu: "Mobilität ist mir wichtig. Gerade bei mir im ländlichen Raum gibt es kaum eine Alternative zum Auto. Ich fahre häufig und gern, denn mein Auto ermöglicht mir, Familie und Freunde regelmäßig zu sehen und spontan Dinge zu unternehmen." Für den Automobil-Club Verkehr hat sie sich bewusst entschieden: "Die Mitgliedschaft im ACV gibt mir auf meinen Fahrten das gute Gefühl, auch im Pannen- oder Notfall abgesichert zu sein. Außerdem gefällt mir, dass der ACV der nachhaltigste Automobilclub in Deutschland sein will."Ein Wachstum auf nunmehr 500.000 Mitglieder, dieser Meilenstein ist für ACV Präsident Rolf Möller eine Bestätigung für die Ausrichtung des Clubs: "Unser umfangreicher Mobilitätsschutz kommt gut an bei den Mitgliedern - und zwar auch bei jungen Menschen." Yasmin Brozaitis sei dafür ein tolles Beispiel. An sie persönlich gerichtet sagte Möller: "Liebe Frau Brozaitis, wir freuen uns sehr, dass Sie uns mit ihren 23 Jahren das Vertrauen schenken. Sie gehören zur Generation moderner junger Menschen, die Wert legen auf flexible Mobilität. Wir werden alles daransetzen, Sie auf Ihren Wegen so zu unterstützen, wie Sie es von einem breit aufgestellten Automobilclub erwarten."Mit dem Eintritt von Yasmin Brozaitis beweist der ACV ein beeindruckendes Mitgliederwachstum. Während Deutschlands drittgrößter Automobilclub im Jahr 2018 noch rund 400.000 Mitglieder zählte, sind es jetzt fünf Jahre später bereits 25 Prozent mehr. Weitere Zahlen, die mit dem Mitgliederzuwachs verbunden sind: Im Jahr 2022 hat der ACV mehr als 66.000 Schäden reguliert. Mehr als 200.000 Anrufe gingen auf der ACV Notrufhotline ein. Mittlerweile fahren etwa 1800 Abschleppdienste für den ACV. ACV Geschäftsführer Holger Küster verknüpft mit der Marke von 500.000 Mitgliedern auch den Ansporn, den Automobilclub in Zeiten der Verkehrswende weiterzuentwickeln: "Wir müssen dem sich verändernden Mobilitätsverhalten der Menschen gerecht werden. Unsere Mitglieder sind zunehmend multimodal unterwegs. Das heißt, sie kombinieren verschiedene Verkehrsmittel nach Bedarf. Deshalb gilt unser Mobilitätsschutz längst nicht mehr nur für das Auto, sondern auch für das Fahrrad oder E-Bike. Darüber hinaus bieten wir attraktive Zusatzleistungen über unser Partnernetzwerk, mit Vorteilskonditionen in den verschiedensten Bereichen, von Freizeit, Shopping, bis hin zur Rechtsberatung."Pressekontakt:Gerrit ReichelPressesprecherACV Automobil-Club VerkehrTheodor-Heuss-Ring 19-2150668 KölnTel.: 0221/91 26 91-58Fax: 0221/91 26 91-27www.acv.de, reichel@acv.deOriginal-Content von: ACV Automobil-Club Verkehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116025/5560201