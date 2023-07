Datenübertragung per Licht kommt. Der kabellose Datentransfer Li-Fi ist vom verantwortlichen IEEE-Gremium als 802.11bb-Standard abgesegnet worden. Damit bekommt Wi-Fi künftig eine starke Ergänzung. Bislang erfolgt kabellose Datenübertragung per Funkwellen, die auch als WLAN oder Wi-Fi bekannt sind. Mit der Anerkennung von Li-Fi als neuer Standard 802.11bb kann der Datentransfer in naher Zukunft auch auf optischem Wege mit Geschwindigkeiten zwischen ...

