SMA Solar ist ein weltweit führender Spezialist für Wechselrichter in Photovoltaikanlagen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Systemtechnik für Photovoltaik und Batteriespeicher sowie Energiemanagementlösungen. Die kürzlich veröffentlichten sehr guten Quartalszahlen und die damit einhergehende deutliche Anhebung der Prognose haben die Relevanz der SMA Produkte für die Transformation zu einer digitalen, dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung noch einmal deutlich unterstrichen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 14. August um 11:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Vortragende. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2023-08-14-11-00/S92-GR zur Verfügung gestellt.





