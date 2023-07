Start der Quartalssaison! Marktausblick für DAX, Dow, Nasdaq, Gold & Aktien (u.a. Tesla, Netflix, JPMorgan

Anzeige / Werbung

Die Quartalssaison startet diese Woche so richtig durch, nachdem die Schwergewichte aus dem Bankensektor letzten Freitag den Anfang gemacht haben. Auf diesen Werten soll heute unser Fokus liegen.

Der deutsche Leitindex DAX ist nach der besten Woche seit März mit Verlusten in den Handel gestartet. Welche wichtigen charttechnischen Unterstützungs- und Widerstandsbereiche in dieser Woche relevant sein könnten, zeigt Roland Jegen im NanoTrader auf.

Die US-Indizes legten weiter zu, weiter angeführt vom Nasdaq 100 mit +3,4%, der ein neues Jahreshoch markierte. Wenige Tage vor wichtigen Quartalszahlen des Tech-Sektors ist somit keine Nervosität zu spüren. Auch S&P 500 und Dow Jones konnten die Woche deutlich im Plus abschließen.

Aus dem Rohstoffsektor waren WTI und Gold interessant, die wir ebenfalls bewerten.

Über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones und der Nasdaq auf Basis der Vorwoche schwenken wir direkt zu Salesforce um, den Gewinner im Dow mit +9,4% Anschließend blicken wir auf Pinduoduo, die im Nasdaq 100 mit +13,6% begeistern konnte.

JPMorgan Chase hat die Erwartungen nach oben geschraubt und die Quartalssaison positiv eingeläutet, da sie von den steigenden Zinsen profitieren und die Stärke der US-Wirtschaft loben. Im Kontext der Quartalszahlen aus dem Bankensektor geben wir einen Ausblick für Goldman Sachs und Morgan Stanley.

Tesla hat bereits bekannt gegeben, dass das Unternehmen im zweiten Quartal über 466.000 Fahrzeuge ausgeliefert hat und damit einen neuen Quartalsrekord aufgestellt hat! Die Reihe von Preissenkungen und anderen Anreizen wie Rabatten scheint die Nachfrage auf dem richtigen Weg gehalten zu haben, und die Märkte gehen davon aus, dass die Auslieferungen in der zweiten Jahreshälfte weiter steigen werden. Die wichtigste Frage in dieser Woche lautet jedoch: Wie hat sich das auf die Rentabilität von Tesla ausgewirkt?

Netflix ist seit Jahresbeginn um mehr als 48 % gestiegen, da der Streaming-Gigant mit seinem Plan, das Wachstum wieder anzukurbeln und die Rentabilität zu verbessern, durch sein hartes Durchgreifen gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern und sein neues werbegestütztes Angebot das Vertrauen der Märkte zurückgewonnen hat. Das Abonnentenwachstum von Netflix ist nach dem Auf und Ab des Jahres 2022 wieder auf dem richtigen Weg. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im zweiten Quartal netto 1,8 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen hat.

Zum Abschluss schauen wir noch auf NVIDIA, die nach einem neuen Allzeithoch am Freitag abverkauft wurde und auf den Konkurrenten aus dem Chipsektor mit TSMC, die diese Woche Zahlen vermeldet. Auch ein Blick auf die Fluggesellschaft American Airlines soll nicht fehlen.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Indizes, Rohstoffen und Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.