F3 Uranium und Traction entdecken neue hochgradige Gesteinsblöcke und Uranausbreitungsmuster bei Hearty Bay

Kelowna, BC - 18. Juli 2023 - F3 Uranium Corp. (" F3 Uranium" oder das "Unternehmen") (TSXV: FUU - WKN: A3D5YM - FRA: X42) freut sich bekannt zu geben, dass die Bodenprobenahme- und Erkundungsprogramme bei Hearty Bay im Herbst 2022 und Winter 2023 zur Entdeckung von zwei linearen Ausbreitungsmustern von Uran im subglazialen Boden auf Isle Brochet sowie von sechs neuen radioaktiven Gesteinsbrocken mit einem Gehalt von bis zu 4,23 % U3O8 (Tabelle 1; Abbildung 1) geführt haben. Ziel des Programms war es, das Herkunftsgebiet der zuvor identifizierten uranhaltigen Gesteinsbrocken von Isle Brochet (mit Untersuchungswerten von bis zu 8,23 % U3O8) zu bestimmen, von denen man annimmt, dass sie durch Gletscher von der Grenze des Athabasca-Beckens mitgerissen und auf die Insel transportiert wurden.

Tabelle 1. Ergebnisse der Geröllproben aus Hearty Bay.

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2023_07_18_F3_News_1_21680f3d01.png

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2023_07_18_F3_News_2_043dbe541c.jpg

Explorationsaktivitäten in den Jahren 2022 und 2023:

Das Vorhandensein von mineralisierten Basalkonglomeratblöcken innerhalb der Isle Brochet-Blockzüge deutet stark darauf hin, dass die Quelle der Blöcke am Rand des Athabasca-Beckens liegt oder mit einem Sandsteinausläufer jenseits des Beckenrandes in Verbindung steht. Im Rahmen des Diamantbohrprogramms in Hearty Bay im Winter 2022 wurden meeresseismische Ziele getestet, die als Sandsteinausläufer oder sandsteingefüllte Strukturen jenseits des aktuellen Beckenrandes interpretiert wurden.

Die Bohrtests ergaben, dass die seismischen Ziele keine Sandsteinausläufer darstellten, und es wurden keine signifikanten geochemischen Anomalien festgestellt (Tabelle 2). Daher wurden die Bemühungen auf die Entwicklung von Bohrzielen für den Winter 2024 am Rande des Athabasca-Beckens ausgerichtet. Dies begann mit der Beauftragung von Palmer, der das Base-of-Till (BoT)-Programm entwickelte und durchführte, das die beiden linearen Ausbreitungsmuster von Uran im subglazialen Geschiebe enthüllte, das Vorhandensein von Uranmineralisierungen in der Nähe von Isle Brochet bestätigte und neue Zielgebiete für Bohrtests lieferte.

Im Herbst 2022 beauftragte F3 Dave Sacco, Principal of Surficial Geology and Exploration bei Palmer, mit einem Erkundungsbesuch auf Isle Brochet. Der Zweck des Feldbesuchs bestand darin, die oberflächliche Umgebung zu charakterisieren, in der in der Vergangenheit hochgradige Uranblöcke entdeckt wurden, und geeignete Explorationsstrategien zu identifizieren, die einen robusteren Datensatz zur Ergänzung der laufenden Explorationsbemühungen liefern und zuverlässige Bohrziele für den Winter 2024 entwickeln würden. Das F3-Team untersuchte den südlichen Teil der Insel, wo es neue in-situ-mineralisierte Gesteinsbrocken entdeckte, sowie das Festland im Westen.

Es wurde festgestellt, dass die Sedimente an der Oberfläche überall durch deglaziale Prozesse überarbeitet wurden, in der Tiefe jedoch häufig subglazialer Geschiebelehm für Probenahmen vorhanden war. Als erstes Derivat des Grundgesteins ist subglazialer Geschiebelehm ein optimales Medium für die Exploration, und die an 20 Stellen entnommenen Proben enthielten anomale Urankonzentrationen. Palmer entwickelte ein inselweites Programm zur Entnahme von Bodenproben, um diesen ersten Anomalien nachzugehen.

Es wurde eine LiDAR-Vermessung geflogen, und die detaillierte Kartierung von Gletscherlandschaften und Sedimenten anhand der hochauflösenden Daten ergab eine verfeinerte Geschichte des Sedimenttransports und lieferte Informationen für das BoT-Probenahmeprogramm, das anschließend im Winter 2023 mit Palmers speziell angefertigtem ShockAuger-Leichtgewichtsbohrsystem durchgeführt wurde (Abbildung 2). Die Daten aus dem winterlichen BoT-Probenahmeprogramm zeigten zwei diskrete lineare Ausbreitungsmuster in subglazialem Geschiebe, das aus Uran und anderen Pfadfinderelementen (z. B. Ni, Co, Cu) besteht.

Abbildung 2. Das leichte ShockAuger-Bohrsystem, das zur systematischen Entnahme von Bodenproben auf der Isle Brochet verwendet wurde.

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2023_07_18_F3_News_3_c7e23f9045.jpg

Raymond Ashley, der President von F3 Uranium, kommentierte:

"Wir sind sehr erfreut, dass der Geomorphologe Dave Sacco zu dem Schluss gekommen ist, dass die Ergebnisse der ersten Bodenuntersuchung auf Isle Brochet das Vorhandensein von Uranmineralisierungen in der Nähe der Insel nachdrücklich unterstützen und neue Zielgebiete für Bohrtests geliefert haben. Palmer entwickelt derzeit ein Infill-Bodenprobenprogramm und zieht zusätzliche geophysikalische Bodenuntersuchungen in Betracht, um die Ausbreitungsmuster und Zielgebiete am Rand des Beckens weiter zu verfeinern und Ziele für Bohrtests im Winter 2024 zu entwickeln."

Tabelle 2. Informationen zu den Bohrungen in Hearty Bay 2022.

Falls Abbildung nicht angezeigt wird, hier klicken: https://www.investor-files.com/content/2023_07_18_F3_News_4_8fa404cfbe.png

Qualifizierte Person:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den kanadischen behördlichen Anforderungen gemäß National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens von Raymond Ashley, P.Geo., President & COO von F3 Uranium Corp, einer qualifizierten Person, genehmigt. Herr Ashley hat die offengelegten Daten überprüft.

Über F3 Uranium Corp:

F3 Uranium ist ein Uranprojektentwicklungs- und Explorationsunternehmen, das sich auf Projekte im Athabasca-Becken konzentriert, wo sich einige der weltweit größten hochgradigen Uranentdeckungen befinden. F3 Uranium besitzt derzeit 16 Projekte im Athabasca-Becken. Mehrere der Projekte von F3 befinden sich in der Nähe großer Uranentdeckungen wie Triple R, Arrow und Hurricane.

