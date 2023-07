Novartis prognostiziert höhere Umsatzerlöse für 2023 und liefert gute Q2-Zahlen

Werbung







Der Schweizer Pharmakonzern hebt seine Konzernprognose für das laufende Jahr 2023 an.



Am Dienstagmorgen kündigte das Unternehmen mit Sitz in Basel nach einer guten ersten Jahreshälfte an, seine Prognose für das Umsatzwachstum anzuheben. Es wird nun erwartet, dass diese innerhalb eines hohen einstelligen Prozentbereiches liegen wird. Außerdem berichtet der Konzern, dass die Generika-Sparte Sandoz abgespalten und im vierten Quartal an die Schweizer Börse SIX gebracht werden soll. Darüber sollen die Aktionäre am 15 September auf einer außerordentlichen Generalversammlung abstimmen. Neben der Abspaltung berichtet der Konzern zusätzlich über den Start eines neuen Aktienrückkaufprogrammes mit einem voraussichtlichen Volumen von 15 Milliarden Dollar.



Der Umsatz im zweiten Quartal wuchs um 9% und das operative Ergebnis um 50%, wie Novartis in den am Dienstag veröffentlichten Financial Results darstellte. Grund für das hohe Wachstum sollen laut Unternehmen, die höheren Umsätze und geringeren Restrukturierungskosten gewesen sein.









