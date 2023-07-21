The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 21.07.2023.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2023
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ISIN Name
AU000000BKL7 BLACKMORES LTD.
DK0061553674 RE-MATCH HOLDING AS DK 1
IT0001137345 AUTOGRILL S.P.A.
XS1849558900 CIRSA FIN.IN. 18/23 REGS
XS2033245023 CIRSA FIN.IN 19/25 FLR
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 21.07.2023
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ISIN Name
AU000000BKL7 BLACKMORES LTD.
DK0061553674 RE-MATCH HOLDING AS DK 1
IT0001137345 AUTOGRILL S.P.A.
XS1849558900 CIRSA FIN.IN. 18/23 REGS
XS2033245023 CIRSA FIN.IN 19/25 FLR