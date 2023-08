Hamburg (ots) -Mit 11,6 Millionen Views auf Youtube ist der Juli 2023 für das Rechercheformat STRG_F der bislang reichweitenstärkste Monat in seiner fünfjährigen Geschichte. Zwei der jüngsten Veröffentlichungen erreichten seit ihrer Veröffentlichung bis Ende Juli mehr als 3,4 und 3,2 Millionen Abrufe. Zudem gewann der YouTube-Kanal von STRG_F im Juli mehr als 30.000 neue Abonnentinnen und Abonnenten dazu. STRG_F wird vom NDR im Auftrag von funk für eine junge Zielgruppe produziert.Stefan Spiegel, Leiter des Team Content bei funk: "Der Erfolg von STRG_F auf YouTube zeigt, wie wichtig gut recherchierte öffentlich-rechtliche Recherchen für unsere junge Zielgruppe sind. Danke an das großartige Team von STRG_F, das so wichtige Arbeit leistet."Juliane von Schwerin, Leiterin Programmbereich Gesellschaft NDR: "Dienstag ist STRG_F-Tag - mit herausragenden Recherchen und Reportagen zu relevanten Themen, nah dran an der Lebenswirklichkeit junger Menschen. Der YouTube-Kanal hat sich zu einer vertrauenswürdigen Anlaufstelle für journalistische Inhalte und den engen Austausch mit der Community entwickelt. Eine tolle Leistung, Gratulation an das gesamte STRG_F-Team!"Besonders erfolgreich war zuletzt die Dokumentation zu "Germany's Next Topmodel" mit bisher insgesamt 3,4 Millionen Aufrufen, in der ehemalige Kandidatinnen über die teils gravierenden Folgen ihrer Teilnahme an der ProSieben-Modelshow sprechen. Eine Reportage, die sich mit dem Einfluss von Superreichen auf die Klima-Veränderungen auseinandersetzt, erhielt 3,2 Millionen Aufrufe und wurde auf YouTube und anderen Social-Media-Plattformen vielfach geteilt und kommentiert. Die STRG_F-Recherche zum im Juni 2023 gesunkenen Geflüchteten-Boot vor Griechenlands Küste erlangte international Aufmerksamkeit. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der britischen Zeitung "The Guardian", der Recherche-Agentur Forensis und der griechischen Investigativ-Nicht-Regierungs-Organisation "We are Solomon" hat STRG_F die Ereignisse rekonstruiert, bei der mehr als 600 Menschen ums Leben kamen, hat mit Überlebenden gesprochen und die Rolle der griechischen Küstenwache kritisch beleuchtet. Auch Filme über eine radikalisierte Neonazi-Szene in Eisenach oder über die "Weed-Mafia" und die Frage, woher eigentlich das Marihuana kommt, das in Deutschland geraucht wird, knackten in den vergangenen Wochen die Marke von über einer Million Aufrufen.Alle Recherchen von STRG_F auf Youtube https://www.youtube.com/strg_f und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/strg_f/Y3JpZDovL2Z1bmsubmV0LzExMzg0).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.dewww.twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5572915