München (ots) -Effectory, der europaweit führende Anbieter für Mitarbeiter- und Pulsbefragungen, verstärkt seine Präsenz in Deutschland. Das niederländische Unternehmen mit Niederlassung in München konnte bereits 2022 weltweit ein Umsatzwachstum von über 26 Prozent verzeichnen und sieht nun insbesondere im DACH-Markt großes Wachstumspotenzial. Effectory kombiniert seit 25 Jahren neuste Technologie und wissenschaftlich validierte Umfragen, um seine Kund:innen zu unterstützen, Daten und Feedback rund um die Zufriedenheit, Produktivität und mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu erfassen.Eine von Effectory durchgeführte Umfrage zeigt den dringenden Bedarf an modernen Befragungssystemen: 60 Prozent der Personalverantwortlichen in Deutschland sehen im Jahr 2023 die größte Herausforderung darin, zu verstehen, was ihre Beschäftigten denken und fühlen. "Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihren Mitarbeitenden zuzuhören, Feedback messbar zu machen und somit eine zukunftsfähige Arbeitskultur zu schaffen", sagt Volker Grümmer, Geschäftsführer von Effectory Deutschland. "Angesichts der vielfältigen Herausforderungen auf dem deutschen Arbeitsmarkt ist ein Tool, das positive Veränderungen in den Teams ermöglicht, besonders relevant."Partnerschaften und Produkterweiterungen als wichtige ExpansionsbausteineIn einer Zeit, in der Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekte (ESG) für Unternehmen unverzichtbar sind, haben Effectory und die digitale Transformationsberatung OMMAX kürzlich eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Gemeinsames Ziel ist der Aufbau eines ESG-Ökosystems, um ihre Kund:innen auch im Hinblick auf die ab 2025 geltenden ESG-Berichtspflichten der EU zu unterstützen. Mit dem von Effectory entwickelten ESG-Scan gelingt es Unternehmen, Meinungen ihrer Mitarbeitenden zu den sechs ESG-Schlüsselfaktoren, darunter faire Gehälter, Gesundheitsschutz oder Diversity, zu messen. So können Verbesserungspotenziale identifiziert und ihre Praktiken an Nachhaltigkeitszielen ausgerichtet werden."Der ESG-Scan ist ein Instrument für Unternehmen, um ihren zukünftigen ESG-Berichtspflichten nachzukommen. Er bietet außerdem die Chance, sich als verantwortungsbewusster und attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und das Vertrauen von Kund:innen, Mitarbeitenden und Investor:innen zu stärken. Durch die gemeinsame Gestaltung einer nachhaltigen Arbeitswelt können wir einen positiven Wandel herbeiführen und die Zukunft unserer Gesellschaft positiv beeinflussen", so Grümmer.Effectory auf der ZP EuropeVom 12. bis 14. September ist Effectory auf der Zukunft Personal Europe in Köln, der führenden Fachmesse für Personalmanagement, vor Ort. In einer Paneldiskussion werden Volker Grümmer, Dr. Stephan Fischer, Professor für Human Resource Management an der Hochschule Pforzheim und Laura Preljevic, Referentin Personalentwicklung beim IT-Dienstleister AKQUINET, über datenbasierte Entscheidungen mithilfe von Mitarbeiterbefragungen sprechen. Interessierte sind herzlich eingeladen, Effectory an ihrem Stand K.25 in Halle 4.2 zu besuchen.Über EffectoryEffectory ist ein Pionier und führender Anbieter von Mitarbeiter- und Pulsbefragungen in Europa. Das niederländische Unternehmen mit deutschem Hauptsitz in München unterstützt seit mehr als 25 Jahren Organisationen weltweit bei der Entwicklung einer starken Arbeitskultur, indem es die Stimme der Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellt. Mit modernster Technologie und wissenschaftlich fundierten Umfragen ermöglicht Effectory Unternehmen, die Zufriedenheit, Produktivität und mentale Gesundheit ihrer Mitarbeitenden zu verstehen und kontinuierlich zu verbessern. Mehr als 1.200 Unternehmen in 110 Ländern, darunter Edding, T-Mobile, KLM und Rituals, vertrauen auf die Expertise von Effectory.Erfahren Sie mehr über Effectory und seine umfassenden Lösungen für Mitarbeiterfeedback unter: www.effectory.com/de/Pressekontakt:Pressekontakt:PIABO PRMaya Timmann+49 1515 8509565effectory@piabo.netOriginal-Content von: Effectory Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171544/5580035