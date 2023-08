Kultige Marken schließen sich zusammen, um exklusive Rasierer zu entwickeln, die das Rasier- und Spielerlebnis verbessern

Gillette, das weltweit größte Unternehmen für Männerpflege, und Razer, die weltweit führende Lifestyle-Marke für Gamer, haben sich zusammengetan, um die ultimative Zusammenarbeit in den Bereichen Körperpflege und Gaming zu starten. Die beiden Marken die beide auf eine ereignisreiche Geschichte und Tradition in der Community zurückblicken treffen an der Schnittstelle von Design, Innovation und modernster Technologie zusammen, um GilletteLabs limitierte Serie von Exfoliating Bar-Produkten der Marke Razer vorzustellen.

Feel Sharp, Play Sharp: Gillette and Razer Team Up for the Ultimate Collaboration in Grooming and Gaming. To learn more, visit gillette.com/razer. (Graphic: Business Wire)

Ab Ende August können Verbraucher den GilletteLabs Rasierer mit Reinigungselement die neueste Innovation der Marke Gillette mit Razers ikonischem dreiköpfigem Schlangenlogo und säuregrünen Markenzeichen in Geschäften und online erwerben. Darüber hinaus können Gamer und Fans bei den größten Gaming-Events der Welt und bei Aktivierungskampagnen über die Gillette Gaming Alliance-Liste von Streamern und Razer-Influencern mit den Marken in Kontakt treten.

"Razer, ein Elite-Gaming-Unternehmen, und Gillette, die weltweit führende Rasierermarke, harmonieren nicht nur in Bezug auf den Namen", sagte Daniel Ordonez, Global Brand Franchise Leader bei Gillette. "Wir sind schon lange Fans von Razer mit seiner Spitzentechnologie. Das ist eine Marke, die sowohl im Gaming- als auch im Technologiebereich allgemein anerkannt ist. Wir freuen uns, das Rasier- und Spielerlebnis durch dieses spannende Projekt zu verbessern, das für uns einen neuen Schritt in der Gaming-Kultur bedeutet. Gamer und Fans auf der ganzen Welt werden sich über unser neuestes Gemeinschaftsprojekt freuen die perfekte Kombination aus Form, Funktion und Design."

Diese beiden Marken haben sich schon vor langer Zeit kennen und schätzen gelernt sie besetzen im Gaming die gleichen Bereiche, kommen im Laufe der Jahre bei Veranstaltungen zusammen und diskutieren die Idee einer Zusammenarbeit, um der Gaming-Community etwas zu bringen, das sie sich wünschen und nutzen würde. Anfang dieses Jahres präsentierte Razer in einem Aprilscherz-Video der Community eine Rasiermaus eine subtile, aber witzige Anspielung auf die mögliche Partnerschaft. Das Video löste eine erhebliche Dynamik aus, was den beiden Marken signalisierte, dass es eine großartige Idee und ein guter Zeitpunkt war, die Zusammenarbeit zum Leben zu erwecken.

"Nachdem der Razer Razer am 1. April vorgestellt wurde, wurden wir mit Bitten überhäuft, einen zu entwickeln. Wir freuen uns, unseren Fans geben zu können, was sie sich gewünscht haben", erklärte Ayesha Durante, VP, Global Head of Marketing bei Razer. "Diese Zusammenarbeit zwischen zwei Kraftpaketen hat zu einem gemeinsam entwickelten Design geführt, das das Beste von Razer und Gillette vereint, wobei der Schwerpunkt auf Qualität und Leistung liegt."

Die beiden ikonischen Marken sind auf der Plattform "Feel Sharp, Play Sharp" vereint und vertreten das Motto: Scharf rasiert spielt man auch schärfer, im Spiel wie im wirklichen Leben.

Der GilletteLabs mit Reinigungselement ermöglicht eine mühelose Rasur in einem Zug. Mit der integrierten Peeling-Technologie ist dieser Rasierer so konzipiert, dass er festsitzende Haare löst, während sich die Flex-Scheibe an das Gesicht anschmiegt, um das ultimative Rasiererlebnis von Gillette zu ermöglichen.

Der GilletteLabs mit Reinigungselement ist in letzter Zeit in den relevantesten Kulturbereichen für Männer aufgetaucht, darunter Werbespots auf den größten Sportveranstaltungen der Welt und Aktivierungen auf einigen der größten Festivals. Darüber hinaus hat Gillette die stilvolle Ästhetik des Rasierers verdeutlicht und eine Nachfrage bei Early Adopters und Kulturentwicklern geschaffen. Aus diesem Grund freut sich das Marken-Team, die neueste kulturelle Revolution von GilletteLabs anzukündigen und mit Razer zusammenzuarbeiten, einem der besten Gaming-Technologieunternehmen der Welt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte gillette.com/razer und folgen Sie Gillette Gaming in den sozialen Medien, einschließlich TikTok hier sowie Razer hier.

