Bonn (ots) -Verschwörungserzählungen haben Hochkonjunktur. Egal, ob die "BRD GmbH", Chemtrails, QAnon, die Illuminaten oder Reptiloide - lange Zeit sind das Nischenthemen kleiner Communities. Mittlerweile sind solche Erzählungen auch der breiten Öffentlichkeit ein Begriff, und wir begegnen ihnen immer öfter im Alltag. Die Doku-Reihe "Verschwörungen - Die Wahrheit der Anderen" begibt sich in das skurrile wie abgründige Paralleluniversum von Verschwörungserzählungen. Wer sind die Menschen, die an Verschwörungen glauben oder sie ausnutzen? Wie entstehen solche Erzählungen? Wie sind sie vernetzt? Welche gesellschaftlichen Schäden können sie anrichten? Jede Folge konzentriert sich dabei auf einen Verschwörungskomplex und zeigt dessen Ursprünge und Auswirkungen. Es kommen Expert:innen, Betroffene und Faktenchecker gleichermaßen zu Wort. Phoenix zeigt am Donnerstag, 7. September, um 20.15 Uhr die Folge: " Geheimbünde, Illuminaten und Neue Weltordnung" von Tom Ehrhardt und um 21.45 Uhr die Doku von Daniela Eberl "Klimalüge, Pandemie und 5G" . Um 22.30 Uhr ergänzt phoenix den Doku-Abend mit dem Film "Der Fall Maaßen - Zwischen Geheimdienst und Verschwörung".20:15 Geheimbünde, Illuminaten und Neue WeltordnungVerschwörungen - Die Wahrheit der AnderenFilm von Tom Ehrhardt, ZDFinfo 2023Hinter den Kulissen agiert angeblich eine geheime Macht. Sie führt die neue Weltordnung ein und will uns versklaven. Doch wer steckt dahinter? Illuminaten? Rothschilds? Die Bilderberger?Das Märchen von der versteckten Elite, die die Fäden zieht, ist uralt und hat viele Versionen. Die unsichtbaren Mächtigen können viele Formen annehmen. Ein paar Gemeinsamkeiten gibt es trotzdem. Sie sind hinterhältig, unantastbar und vor allem: vollkommen fiktiv. Gerade in eher unsichereren Zeiten erfahren Verschwörungsideologien vermehrt Zulauf. Die Menschen sehnen sich nach Ordnung, Sicherheit und vor allem nach Erklärungen für die vorherrschenden Missstände.21.45 Uhr Klimalüge, Pandemie und 5GVerschwörungen - Die Wahrheit der AnderenFilm von Daniela Eberl, ZDFinfo 2023Gegen jede Logik halten Verschwörungsideologen die Pandemie und die menschengemachte Klimakrise für eine Lüge und moderne Technologie wie 5G als Mittel zur Totalüberwachung.Die Idee hinter vielen Verschwörungen ist, dass Gruppen, die als mächtig wahrgenommen werden, einen geheimen Plan hätten, um der Gesellschaft zu schaden. Neben Plandemie und Klimalüge, ist auch die Sorge der Totalüberwachung durch 5G weit verbreitet. Kurz nachdem das Coronavirus ausbrach und die ganze Welt in Atem hielt, entstanden Gerüchte, dass es sich dabei um eine große Lüge handelt, von langer Hand von der Regierung geplant. Die sogenannte "Plandemie" oder auch "Corona-Diktatur". Andere behaupteten, dass die Krankheit, die das Virus auslöst, viel harmloser verläuft, als Wissenschaftler und Ärzte sagen.22.30 Uhr Der Fall Maaßen - Zwischen Geheimdienst und VerschwörungDie SpurFilm von Lucas Eiler und Sebastian Galle, ZDF 2023Als oberster Verfassungsschützer sollte Hans-Georg Maaßen die Demokratie schützen - mittlerweile trifft sich der CDU-Politiker mit internationalen Ultrarechten, teilt Verschwörungstheorien."Die Spur" geht der Frage nach, ob Maaßens Agenda schon während seiner Amtszeit von rechtem Gedankengut bestimmt wurde oder ob er sich erst im Laufe der Jahre radikalisierte. War seine Haltung womöglich politisch gewünscht?Der Donnerstagabend bei phoenix im Überblick:20:15 Geheimbünde, Illuminaten und Neue Weltordnung21:45 Klimalüge, Pandemie und 5G22:30 Die Spur: Der Fall Maaßen - Zwischen Geheimdienst und VerschwörungPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5596561