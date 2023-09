Frankfurt am Main (ots) -SoftServe, ein führender Anbieter für IT-Beratung und digitale Dienstleistungen, hat kürzlich den Start seines Generative AI Labs bekannt gegeben. Im Zuge des Forschungsprojekts werden SoftServes existierende KI/ML-Kompetenzen ausgebaut, indem ein spezialisiertes Team generative Modellforschung und -entwicklung in multimodalen KI-Anwendungen vorantreibt. Damit stärkt SoftServe seine Fähigkeiten, Unternehmen durch das erfolgreiche Implementieren von Generative-AI-Lösungen beim Erreichen ihrer Geschäftsergebnisse zu unterstützen.Im Rahmen des Generative AI Labs werden F&E-Projekte in mehreren zentralen Bereichen gefördert. Zu diesen Bereichen zählen die Modell-Feinabstimmung und Domänen-Anpassung, multimodale generative KI sowie Kosten-Leistungs-Optimierung und Betriebsmanagement (LLMOps). Dieses Verschmelzen neuer Technologien kommt SoftServes Kundschaft zugute. So werden die Forschungsziele und -zusammenhänge gezielt auf deren Bedürfnisse und Strategien abgestimmt. Somit macht das Generative AI Lab den Weg frei für die Entdeckung und pragmatische Umsetzung geschäftsrelevanter Generative-AI-Anwendungen."Im Gegensatz zu anderen Bereichen mit bereits entwickelten und ausgereiften Best Practices hebt sich die generative KI durch ihre Neuartigkeit ab. Diese können nicht nur technologische Innovationen, sondern auch bahnbrechende Anwendungsfälle hervorbringen, die Geschäftsstrategien neu definieren können", so Volodymyr Semenyshyn, President EMEA von SoftServe. "Genau an diesem erstaunlichen Innovationstempo des Bereichs setzt das Generative AI Lab an. Dabei ist es nicht nur ein Zentrum für schnelle Experimente, sondern auch für Wertschöpfung und Lösungsentwicklung mit den neuesten Technologien."Für interessierte Unternehmen bietet SoftServe Generative-AI-Dienstleistungen im dreistufigen Verfahren an:- AI Discovery - In einer Discovery-Phase werden umfassende Erkenntnisse über die Feinheiten der Generative-AI-Landschaft vermittelt sowie deren potenzielle Auswirkung und Umsetzbarkeit für die jeweiligen Unternehmen aufgezeigt.- AI Launchpad - Das Launchpad-Programm ermöglicht es, in einer Sandbox-Umgebung schnell zu experimentieren und neue Generative-AI-Anwendungsfälle evidenzbasiert zu erkunden.- AI Adoption - In einer letzten Etappe werden Generative-AI-Lösungen schnell skaliert mithilfe von Roadmapping der Initiativen, KI-Governance, Technologie- und Datenstrategien sowie der vollständigen Entwicklung von KI-Lösungen und deren Einführung in den technischen Teams."Um mit generativer KI gut voranzukommen, müssen wir bei der Implementierung strategisch vorgehen", sagt Iurii Milovanov, AVP of AI & Data Science bei SoftServe. "Hierfür ist ein pragmatischer Ansatz entscheidend. Es gilt zu beweisen, dass die einst hypothetischen Versprechen der generativen KI positive Auswirkungen auf verschiedene Geschäftsfunktionen und Branchen haben."Das Generative AI Lab von SoftServe verwendet Tools und Technologieplattformen in Partnerschaft mit AWS, Google Cloud, Microsoft Azure und NVIDIA. Seine ergebnisorientierte Praxis wendet erfolgreiche Anwendungsfälle und einen Bewertungsrahmen an, um generative KI zu einer branchenübergreifenden, wirtschaftlichen Realität zu machen.Weitere Informationen zu SoftServes Generative-AI-Lösungen und -Projekten finden Sie hier (https://www.softserveinc.com/en-us/generative-ai).Über SoftServeSoftServe (https://www.softserveinc.com/de-de) ist ein führender Anbieter für IT-Beratung und digitale Dienstleistungen. Mit Hauptsitzen in Austin (Texas), Lwiw (Ukraine), Frankfurt am Main und München (Deutschland) verfügt SoftServe über mehr als 12.000 hochqualifizierte Mitarbeiter. Gemeinsam mit seinen Kunden erweitert Softserve den Horizont neuer Technologien, um die komplexen geschäftlichen Herausforderungen von heute zu lösen und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Beispiele sind die Entwicklung und Umsetzung ausgereifter, innovativer Lösungen in den Bereichen Digital Engineering, Daten und Analysen, Cloud und AI/ML.SoftServes weltweites Renommee beruht auf mehr als 30 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung erstklassiger digitaler Lösungen mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit durch hochqualifizierte Ingenieurstalente für Unternehmen aus den Bereichen Fertigung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Einzelhandel, Energie und Hightech. Besuchen Sie unsere, unseren Blog (https://www.softserveinc.com/en-us/blog), unsere LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/softserve/)-, Facebook (https://www.facebook.com/SoftServeInc)- und Twitter (https://twitter.com/SoftServeInc)-Seiten für weitere Informationen.Website, unseren Blog (https://www.softserveinc.com/en-us/blog), unsere LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/softserve/)-, Facebook (https://www.facebook.com/SoftServeInc)- und Twitter (https://twitter.com/SoftServeInc)-Seiten für weitere Informationen.Pressekontakt:Lisa RothSenior Communications ConsultantPIABO PRlisa.roth@piabo.netOriginal-Content von: SoftServe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112123/5596647