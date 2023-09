Vaduz (ots) -Die 16. Ausgabe des Businesstags für Frauen am 27. September bietet hochkarätige Gäste wie Philanthropin Carolina Müller-Möhl, Auftrittsexpertin Stéphanie Berger, Startup-Gründerin Katharina Mayer, Fussballtrainerin Marisa Wunderlin und Moderatorin Monika Schärer.Der Businesstag für Frauen findet am 27. September 2023 in Vaduz statt und bietet erneut hochkarätige Referentinnen, informative Workshops und attraktive Networking-Möglichkeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich erneut auf inspirierende Rollenvorbilder und praktische Erfolgsrezepte freuen. Nach der Eröffnung und Begrüssung durch Regierungsrat Manuel Frick betritt eine der einflussreichsten Frauen der Schweiz die Bühne. Carolina Müller-Möhl gründete und leitet die Müller-Möhl Group und die gemeinnützige Müller-Möhl Foundation. Die Multi-Verwaltungsrätin wird darüber sprechen, wie tatsächliche Gleichstellung erreicht werden kann. Sie ist überzeugt, dass weitere Hürden abgebaut und Strukturen geschaffen werden müssen, um mehr Frauen im Erwerbsleben zu halten.Von der Gründung zum NeustartEinen turbulenten Werdegang hat Startup-Gründerin Katharina Mayer erlebt. Sie gründete ihr Unternehmen Kuchentratsch, um selbst gebackene Kuchen von Omas und Opas an Kunden auszuliefern. Bekannt wurde das Startup in der deutschen Fernsehsendung "Die Höhle der Löwen". Trotz Erfolgen drohte das Unternehmen in die Insolvenz zu schlittern, sodass Mayer das Startup Ende 2022 an eine Grossbäckerei verkaufen musste. Am Businesstag für Frauen spricht sie über das belastende Auf und Ab im Startup-Dasein und erzählt, welche Pläne sie für die Zukunft hat.In einer Talkrunde diskutieren Mirjam Hummel-Ortner, Co-CEO der Liechtensteiner Sportmarketingagentur WWP, und Kristin Fuchs, Head of Career Transition Programmes der Universität St. Gallen, wie sich Arbeitgeber und Mitarbeitende fit machen für den Arbeitsmarkt der Zukunft.Auftrittskompetenz im Fussball und auf der BühneNach der Erfrischungspause betritt eine Fussball-Trainerin die Bühne. Marisa Wunderlin ist Cheftrainerin der FC St.Gallen 1879 Frauen und spricht darüber, warum im männerdominierten Fussballsport eine Trainerin nach wie vor eine Seltenheit ist. Die meisten Frauenteams werden nämlich von Männern trainiert. Wunderlin spricht auch darüber, ob Frauen anders führen als Männer. Sie spielte selbst in der höchsten Schweizer Liga und liess sich parallel dazu mittels Sportstudium, Trainerkursen und dem Coachen von Nachwuchsteams zur Fussball- und Athletiktrainerin ausbilden.Stéphanie Berger ist zweifellos Expertin für Auftrittskompetenz. Nach ihrer Ernennung zur Miss Schweiz 1995 war sie während rund 20 Jahren als Schauspielerin, Fernsehmoderatorin, Sängerin und Komikerin tätig. In dieser Zeit sammelte sie wertvolle Erfahrungen über die Bedeutung von Selbstwert, Humor und Menschlichkeit. Stéphanie Berger wird am Businesstag für Frauen das Thema Humor und Selbstwertsteigerung in den Fokus rücken, um das Potenzial der Teilnehmerinnen aufzuzeigen.Verleihung des LLB-Businesstag-AwardsZum Abschluss der Tagung zeichnen die Veranstalter gemeinsam mit der Liechtensteinischen Landesbank zum siebten Mal eine Unternehmerin oder Geschäftsfrau mit dem LLB-Businesstag-Award aus. Die Jury zeichnet in diesem Jahr eine erfolgreiche Wiedereinsteigerin aus, welche nach einer längeren beruflichen Auszeit die Rückkehr ins Berufsleben geschafft hat.Referate, Workshops und NetworkingDer Businesstag für Frauen ist der zentrale Treffpunkt für berufstätige Frauen und vermittelt konkrete Erfolgsrezepte und Rollenvorbilder. Die Veranstaltung vernetzt mehrere hundert Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum und bietet informative Workshops und attraktive Möglichkeiten zum persönlichen Kennenlernen und Austausch. Der Businesstag für Frauen wird von der Liechtensteiner Regierung getragen und zahlreichen Unternehmen und Organisationen unterstützt.Informationen und Anmeldungen unter www.businesstag.liPressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturPatrick Stahl, Eventagentur Skunk AGT +423 231 18 28stahl@skunk.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910904