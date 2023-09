EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU-Geschäftsbericht wird erneut mit Platin- und Gold-Award ausgezeichnet



06.09.2023 / 14:32 CET/CEST

Möglingen, 06. September 2023. Für ihren aktuellen Finanzreport erhielt die USU Software AG im diesjährigen Wettbewerb der weltweit besten Geschäftsberichte erneut eine Reihe von Auszeichnungen. In der Kategorie Technologie / Software dekorierte die League of American Communications Professionals (LACP) den USU-Geschäftsbericht 2022 mit der höchsten Auszeichnung, dem Platin Award. Beim Wettbewerb um die Vision 2022 Awards wurden etwa 1.000 Beiträge eingereicht, die ein breites Spektrum von Ländern, Branchen und Unternehmensgrößen repräsentieren. Unter den Top 100-Berichten aus aller Welt landete der USU-Finanzreport auf Platz 23, bei den TOP-80-Publikationen aus EMEA auf Rang drei. Zusätzlich honorierte LACP den USU-Geschäftsbericht als "most engaging report" mit Silber im weltweiten Vergleich bzw. mit Platin für die EMEA-Region. Einen Gold Award gab es für Exzellenz in der Konzeption und Ausgestaltung des Berichtes. Nicht zuletzt spiegelt der Technical Achievement Award herausragende Leistungen in der Kunst und Methode der Jahresberichtskommunikation. Liebe Software - so lauten Titel und Konzept des USU-Finanzreports. Denn Software ist die Basis des USU-Geschäftsmodells. Im Mittelpunkt des Berichts steht daher das Software-Entwicklungsteam von USU. "Unser aktueller Geschäftsbericht liefert nicht nur die Finanzkennzahlen eines weiteren Rekordjahres. Er porträtiert auch eine Reihe von Menschen, die für den Erfolg mitverantwortlich sind - unser Software-Entwicklungsteam. Es repräsentiert das, was USU im Innern zusammenhält: Kreativität, Intelligenz und Teamwork. Und liefert den Beweis dafür, dass wir Software für Menschen machen, nicht für Maschinen. Vor allem deswegen freue ich mich über die hohe Auszeichnung in einem der wichtigsten internationalen Kommunikationswettbewerbe", so CEO Bernhard Oberschmidt. Ausgezeichnet wurde auch die herausragende Arbeit der beteiligten Experten: Der Reutlinger Journalist Raimund Vollmer zeichnet dabei für die Konzeptidee verantwortlich und prägt den Inhalt des Geschäftsberichts, während die Asperger Agentur freework Grafik-Design diesen wie gewohnt ausdrucksstark in Szene setzte. Diese Pressemitteilung ist auf der USU-Website abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



