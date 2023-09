Philadelphia (ots/PRNewswire) -DAS PATENT BEINHALTET DIE FIRMENEIGENE BIOMETRIE- UND ANNÄHERUNGSTECHNOLOGIE DES UNTERNEHMENSDie VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) ("VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologie, hat kürzlich sein physisches Patent Nr. 11.481.809 vom United States Patent and Trademark Office erhalten.Mit dem erteilten Patent kann das Unternehmen seine Technologie an Dritte lizenzieren und so zusätzliche passive Einkünfte generieren. Die Technologie kann für spezifische digitale Werbung in Echtzeit eingesetzt werden, die den Einzelhandelskunden auf der Grundlage bestimmter Kriterien gezeigt wird. Die Technologie, die anonyme fortschrittliche Gesichtserkennung, sowie Alters- und Geschlechteranalyse verwendet, kann bestimmen, welche Werbung am besten für den Verbraucher vor dem Bildschirm geeignet ist. Einem Mann, der um die Jahrtausendwende geboren ist, wird eine andere Werbung gezeigt, als einer Frau im Seniorenalter, wenn sie vor einer Produktpräsentation im Geschäft oder an der Kasse stehen. Die Software ist ebenso in der Lage, Inhalte entsprechend des Abstands des Kunden zur Produktpräsentation zu wechseln. Eine Reihe von Inhalten ist so gestaltet, dass sie die Aufmerksamkeit des Kunden aus 30 Metern Entfernung erregen. Der Inhalt kann dann in 3 Metern Entfernung neue Inhalte auslösen, um den Kunden weiter zu involvieren, und schließlich ein letztes Mal, wenn der Kunde mit dem Inhalt per Touch interagiert oder indem er einen QR-Code scannt.Es hat sich gezeigt, dass durch die Implementierung der VSBLTY-Technologie in einem Einzelhandelsumfeld die Markenverkäufe um bis zu 25 % gesteigert werden können. Ein aktueller Artikel der Zeitschrift Forbes schätzt den Wert des Endkundenmedienmarktes auf 160 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2027.Die gleiche Software kann für Sicherheitszwecke eingesetzt werden, um potenzielle Sicherheitsbedrohungen zu verfolgen, die von Käufern ausgeht, die als frühere Straftäter bekannt sind. Diese fortschrittliche KI-Anwendung kann sowohl Waffen als auch Personen von Interesse identifizieren (wie z. B. bekannte Ladendiebe).Jay Hutton, der Mitbegründer und CEO von VSBLTY sagte: "Sowohl Marken als auch Einzelhändler erkennen die Vorteile von Instore-Medien, einem der am schnellsten wachsenden neuen Werbekanäle. Die patentierte Technologie von VSBLTY eignet sich hervorragend für diesen Anwendungsbereich. Die Fähigkeit, potenzielle Kunden mit digitalen Marketingstrategien genau in dem Bereich anzusprechen, wo sie einkaufen, schafft zusätzliche Einnahmequellen für Marken und Einzelhändler. "Store as a Medium"-Programme können jetzt die gleichen zielgerichteten Kundenmedien-Impressionen und Verbraucheranalysen liefern, die im Online-Marketing verwendet werden."InvestorenbeziehungenHarbor AccessJonathan Paterson, +1-475-477-9401 Jonathan.Paterson@Harbor-Access.com (mailto:Jonathan.Paterson@Harbor-Access.com)Graham Farrell, +1-416-842-9003 Graham.Farrell@Harbor-Access.com (mailto:Graham.Farrell@Harbor-Access.com)Informationen zu VSBLTY (http://vsblty.net/)Kontakt:Linda Rosanio, +1-609-472-0877, lrosanio@vsblty.nethttp://vsblty.net/)Mit Hauptsitz in Philadelphia ist VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) ("VSBLTY") der weltweit führende Anbieter von künstlicher Intelligenz und Echtzeit-Interpretation dessen, was Videoüberwachungs- und andere Kameras sehen. Durch den Einsatz von Gesichtserkennung, Alter und Geschlecht kann die proprietäre Technologie von VSBLTY das Engagement und die Messung von Einzelhandelsmarken durch maßgeschneiderte Werbung auf digitalen Displays in Geschäften am Point of Purchase in Echtzeit effektiv verbessern. Diese Technologie steigert nachweislich den Markenumsatz um mehr als 25 %. Das Unternehmen wird auch für seine Führungsrolle in der wachsenden Bewegung "Store as a Medium" gewürdigt, die es Marken ermöglicht, Kunden mit bezahlten Medienanzeigen zu erreichen, wann und wo Kaufentscheidungen getroffen werden, und gleichzeitig für Einzelhändler eine neue Einnahmequelle schaffen.Mit seiner proprietären KI-Software hat VSBLTY auch eine Reihe von Sicherheitsprodukten entwickelt, die nicht nur Gesichtserkennung, sondern auch Waffenerkennung mit modernen Überwachungskameras und älteren CCTV-Kameras umfassen. VSBLTY ist in der Lage, ein proaktives anstelle eines reaktiven Sicherheitssystems zu schaffen, das frühzeitig vor Bedrohungen warnen und so Leben retten kann.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2192141/VSBLTY_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vsblty-ki-software-erhalt-offizielle-patentdokumentation-301919369.htmlOriginal-Content von: VSBLTY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133569/5596956