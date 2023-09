© Foto: Unsplash



Der Investor Rob Arnott ist bekannt für seine Warnungen vor den Gefahren aufgeblähter Megakonzerne. Jetzt nimmt er sich Nvidia vor.

Die Nvidia-Aktie hat in diesem Jahr eine wahnsinnige Rallye hingelegt und sich mit einem Kursanstieg von 228 Prozent mehr als verdreifacht. Der KI-Player möge eine Revolution in der Computerwissenschaft erleben, aber die Aktienbewertung sei "ein Lehrbuchbeispiel für eine große Markttäuschung", so Ron Arnott, Investor und Gründer der Investmentgesellschaft Research Affiliates.

"Übermütige Märkte verwandeln paradoxerweise brillante zukünftige Geschäftsaussichten in noch brillantere aktuelle Aktienkurse", schreibt Arnott in einer neuen Forschungsnotiz und verweist auf Aktien, die zum 110-fachen des Gewinns gehandelt werden. "Nvidia ist das heutige Beispiel für diese Gattung: ein großartiges Unternehmen, dessen Preis jenseits der Perfektion liegt."

In einem Interview sagte Arnott kürzlich, dass "es sehr gut möglich ist", dass ein Absturz Nvidias den gesamten Markt zu Fall bringen könnte. "Seit Jahren sind Aktienhändler so reich geworden, indem sie darauf wetten, dass große Unternehmen noch größer werden, dass sie vergessen haben, wie eine Blase aussieht. Dank Nvidia werden sie es jetzt herausfinden", zitiert Bloomberg Arnott.

Der Investor führt als Beispiel die Liste der Tech-Firmen an, die auf dem Höhepunkt der Dot-Com-Blase zu den zehn wertvollsten gehörten. Demnach sei keines dieser Unternehmen in der Lage gewesen, den Markt zu schlagen, als die nächste Hausse im Jahr 2007 ihren Höhepunkt erreichte. Nur Microsoft und Oracle liegen heute, zwei Jahrzehnte später, noch vorne.

Analysten geben sich nach dem atemberaubenden Earningsbericht von Nvidia und dem massiven Kursanstieg im bisherigen Jahresverlauf weiter bullish. Der Konsens impliziert laut Marketscreener ein weiteres Kurspotenzial von rund 31 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion