The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.09.2023.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2023

.

ISIN Name

LU2037750168 Amundi Index Solutions

LU2109787478 Amundi Index Solutions

LU1681045883 Amundi Index Solutions

