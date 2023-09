BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) informiert sich am Donnerstag (ab 14.00 Uhr) über die Ausbildungsmöglichkeiten bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Die Verkehrsbetriebe sind das größte deutsche Nahverkehrsunternehmen und einer der größten Ausbildungsbetriebe der Bundeshauptstadt. Das Unternehmen hat in Berlin-Westend einen neuen Ausbildungs-Campus aufgebaut. Nach eigenen Angaben können im Unternehmen pro Jahrgang mehr als 200 Menschen in 13 Berufen ausgebildet werden - beispielsweise als Gleisbauer, Fachinformatiker, Mechatroniker oder Kaufleute./nif/DP/ngu