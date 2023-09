BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will an diesem Donnerstag in Berlin (14.15 Uhr) Reformvorschläge für den Rettungsdienst in Deutschland präsentieren. Die Empfehlungen stammen von der Regierungskommission für eine moderne Krankenhausversorgung, die bereits mehrere Empfehlungen für den Klinikbereich vorgelegt hatte. In der Vergangenheit hatten sich Klagen über andauernden Stress bei den Rettungsdiensten gehäuft. Viele Patientinnen und Patienten nutzten die Notfallnummer nicht nur bei Notfällen, sondern etwa auch bei sozialer Not oder kleineren und chronischen Erkrankungen, hieß es. Auch durch neue Leitstellen sollen die Rettungsdienste nun voraussichtlich entlastet werden. Dort könnte entschieden werden, ob ein Rettungswagen gerufen wird oder die Hilfesuchenden zu einer Praxis oder in eine Klinik vermittelt werden./bw/DP/ngu