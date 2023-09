Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung: Sensirion Inside: branchenweit führende Klimaanlage von Sharp



07.09.2023





Medienmitteilung 07.09.2023, Sensirion AG, 8712 Stäfa, Schweiz Sensirion Inside: branchenweit führende Klimaanlage von Sharp Sharp Electronics, führender Anbieter von Elektroprodukten und Klimalösungen, hat kürzlich seine innovative R-X-Serie auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um die branchenweit einzigen Klimaanlagen mit integriertem CO2-Sensor. Mit diesem neuen Feature können Kund:innen saubere und gesunde Luft atmen und ein angenehmes Raumklima geniessen. Für präzise Messungen verlässt sich das Unternehmen auf den miniaturisierten CO2-Sensor von Sensirion. Stäfa, Schweiz - Angesichts der weltweit zunehmenden Bedenken bezüglich der Luftqualität in Innenräumen, reagiert Sharp mit einer neuen Generation von Klimaanlagen mit exklusiver CO 2 -Funktion. Durch die Integration des CO2-Sensors von Sensirion in seine Geräte unterstreicht Sharp sein Engagement, innovative Produkte anzubieten, die die Lebensqualität seiner Kund:innen verbessern. Dank des CO2-Sensors werden die Benutzer:innen informiert, wann gelüftet werden muss und zudem wird der Stromverbrauch während des Lüftens gesenkt, um Energieverschwendung zu vermeiden. Der CO2-Sensor basiert auf dem photoakustischen Messprinzip sowie der patentierten PASens®- und CMOSens®-Technologie von Sensirion, um genaue und zuverlässige Messungen zu ermöglichen. Aufgrund seiner kompakten Grösse und der SMD-Kompatibilität lässt er sich kostengünstig integrieren und ist damit die ideale Wahl für Kund:innen, die sich mehr Gestaltungsspielraum wünschen. "Unsere Zusammenarbeit mit Sensirion unterstreicht, die Relevanz von Partnerschaften für die Entwicklung nachhaltiger Lösungen im Einklang mit den sich wandelnden Kundenbedürfnissen. Da das Thema Luftqualität in Innenräumen immer mehr an Bedeutung gewinnt, sorgen wir dafür, dass unsere Kund:innen Zugang zu den neuesten Technologien haben, die ihre Lebensqualität verbessern", so Herr Ohnishi, Engineer Division Manager bei Sharp. Zusätzlich zum CO2-Sensor verfügt die neue Klimaanlage von Sharp über die einzigartige Plasmacluster-Luftreinigungstechnologie, die die Luft durch eine Erhöhung der Ionenkonzentration auf 50'000 oder mehr/cm³ reinigt. Das Gerät hat sowohl eine Heiz- als auch eine Kühlfunktion, die mit dem doppelt öffnenden Longpanel von Sharp betrieben wird, um die Luftverteilung während des Betriebs zu optimieren. Mit diesen Funktionen trägt die Klimaanlage wesentlich zur Verbesserung der Luftqualität in Innenräumen und damit zur Gewährleistung eines angenehmen Raumklimas bei.



Damit das Gerät sauber bleibt, ist die R-X-Serie mit einem Staubschutzfilter ausgestattet, der das Eindringen von Feinstaub verhindert. Über Sensirion - Experts for smart sensor solutions Sensirion ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Sensoren und Sensorlösungen, die für mehr Effizienz, Gesundheit, Sicherheit und Komfort sorgen. 1998 gegründet, beschäftigt Sensirion heute am Hauptsitz in Stäfa (Schweiz) sowie in zahlreichen internationalen Niederlassungen rund 1'000 Mitarbeitende. Mit den Sensoren von Sensirion lassen sich unterschiedlichste Umweltparameter sowie Durchflüsse präzis und zuverlässig messen. Ziel des Unternehmens ist es, die Welt mit wegweisender Sensortechnologie smarter zu machen. Als Innovationspionier entwickelt Sensirion Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse von Kunden und Partnern aus der Automobilindustrie, Industrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik ebenso wie hochwertige Produkte für die kosteneffiziente Massenproduktion. Mehr Informationen und aktuelle Kennzahlen auf www.sensirion.com . Über Sharp Geschäftstätigkeit Sharp produziert und vertreibt insbesondere Telekommunikationsgeräte, elektrische und elektronische Anwendungssysteme sowie Elektronikbauteile. Gründung Der Gründer, Tokuji Hayakawa, erhielt im Alter von 18 Jahren ein Patent für die "Tokubijo"-Gürtelschnalle. Am 15. September 1912 gründete er einen kleinen Metallbetrieb in Matsui-cho, Honjo, Tokio. Hauptsitz Sakai City, Osaka, Japan Mitarbeiter:innen Konsolidiert: 46'200 Japan: 18'099 (Sharp Corporation 5'321 / weitere Konzerngesellschaften 12'778) Übersee: 28'101 (konsolidiert) (Stand: 31. März 2023) Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Sharp air conditioner series R-X





