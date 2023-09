DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 07. September

*** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Juli saisonbereinigt PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -1,5% gg Vm *** 09:00 CH/Währungsreserven August 09:00 DE/Bundestag, Fortsetzung der Haushaltsdebatte, 09:00 Rede Bundeswirtschaftsminister Habeck *** 10:30 FR/EZB-Direktor Elderson, Konversation bei Veranstaltung des Network for Greening of the Financial System *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des Ifo-Instituts mit PK *** 11:00 DE/Konjunkturprognose des RWI - Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 2Q Eurozone PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+0,6% gg Vj 2. Veröff.: +0,3% gg Vq/+0,6% gg Vj 1. Quartal: 0,0% gg Vq/+1,1% gg Vj *** 13:00 DE/Konjunkturprognose des IWH - Institut für Wirtschaftsforschung Halle *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 228.000 *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +3,4% gg Vq 1. Veröff.: +3,7% gg Vq 1. Quartal: -1,2% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +1,9% gg Vq 1. Veröff.: +1,6% gg Vq 1. Quartal: +3,3% gg Vq 15:30 EU/Abschluss-PK nach Sonderministerpräsidentenkonferenz (seit 7.9), Brüssel *** 16:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 21:45 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede am Broward College - DE/Landgericht Frankfurt, Prozessbeginn um Cum-Ex-Geschäfte gegen 2 Ex-Banker und einen Steuerberater - DE/Compugroup Medical SE, Capital Markets Day - IO/Asean-Gipfel der Staats- und Regierungschefs (4. bis 7.9), Jakarta ===

