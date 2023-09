In Starfield könnt ihr auch ohne Schnellreise manuell zu Planeten fliegen. Was dann passiert, ist allerdings enttäuschend. Das Weltraum-Abenteuer Starfield feiert heute offiziellen Release. Schon seit dem 1. September ist der Bethesda-Titel im Early Access erhältlich. Bereits im Rahmen dieser Phase sollen mehr als zwei Millionen Spieler in Starfield unterwegs gewesen sein.AnzeigeAnzeige Das Starfield-Universum ist riesig und umfasst über 1.000 Planeten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...