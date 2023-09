Sie haben in vergleichsweise kurzer Zeit eine unfassbare Dominanz in den von ihnen beherrschten Märkten entwickelt. Längst wird vielerorts über mögliche Regulierungen nachgedacht, um der ausufernden Macht von Alphabet (unter anderem Google und Youtube), Amazon, Apple, Meta (unter anderem Instagram, Facebook und WhatsApp) und Microsoft Herr zu werden - auch die Forderungen nach einer Zerschlagung werden lauter. DER AKTIONÄR hat in seiner neuen 5-teiligen Serie die Chancen einer möglichen Zerschlagung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...