Bonn/Berlin (ots) -Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft dhpg hat sich am Standort Berlin mit Corinna Kaufhold verstärkt. Die Wirtschaftsprüferin wechselt von Mazars zur dhpg. Dort war sie mehrere Jahre für Jahres- und Konzernabschlussprüfungen und in den letzten Jahren für die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten verantwortlich.Gemeinsam mit dem dhpg-Partner Thomas Bernhardt wird sie dieses für viele Mandantinnen und Mandaten der dhpg wichtige Geschäftsfeld in Fragen der Beratung und Berichterstattung weiter ausbauen."Environmental, Social, Governance, kurz ESG genannt, ist neben der Digitalisierung der zentrale Treiber für Veränderungen in den Unternehmen - auch im Mittelstand", sagt Andreas Blum, Managing Partner der dhpg. Katrin Volkmer, Senior Partnerin der dhpg in Berlin ergänzt: "Wir freuen uns, eine Expertin für Berlin gewonnen zu haben, die fachliches Know-how in der Jahresabschlussprüfung sowie im ESG-Reporting mitbringt und den Berliner Markt seit vielen Jahren sehr gut kennt."Corinna Kaufhold war bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars zunächst am Standort Düsseldorf und später in Berlin tätig. 2015 wurde sie zur Wirtschaftsprüferin bestellt.-------------------Über dhpg:Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland, das sich auf die Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung und Sanierungsberatung sowie IT-Services spezialisiert hat. Das inhabergeführte Unternehmen gehört mit mehr als 800 Mitarbeitern an 17 Standorten zu den 15 größten seiner Branche. Die dhpg ist Mitglied der CLA Global Limited (CLA Global (https://www.claglobal.com/)), einem weltweiten Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, der mit 11.000 Mitarbeitenden Mandantinnen und Mandanten in mehr als 100 Ländern vertritt. Das Netzwerk rankt auf Platz 15 der weltweit 25 umsatzstärksten Prüfungs- und Beratungsnetzwerke.Pressekontakt:Brigitte SchultesBrigitte.Schultes@dhpg.deTel.: +49 228 81000 0Original-Content von: dhpg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137508/5597390