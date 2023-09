Gute Vorzeichen: Arctic Fox Lithium - Beim Nachbarn knallen die Sektkorken

Anzeige / Werbung In direkter Nachbarschaft zum Delta Lake-Projekt wurde Critical Elements fündig bei der Lithiumsuche. Gute Vorzeichen auch für Arctic Fox Lithium. Nur etwa 20 Kilometer südlich des Delta-Lake-Projekts von Arctic Fox Lithium (CSE: AFX, FSE: O5K, WKN: A3D7WN) liegt die Rose-Liegenschaft von Critical Elements Lithium. Dort wurde in diesem Sommer ein verkürztes Bodenexplorationsprogramm durchgeführt, das hervorragende Lithiumgehalte von bis zu 2,22 und 2,44 Prozent ergab. Die verheerenden Waldbrände in der Region verhinderten, dass Critical Elements Lithium mehr Zeit auf dem Projekt verbringen konnte. Doch die dort eingesetzten Geologen zogen Schürfgräben und nahmen Bodenproben soweit es die äußeren Bedingungen zuließen. So konnten mehrere Lithium-Tantal-Pegmatit-Trends mit positiven Schürfprobenergebnissen auf den Standorten Duval und Lemare identifiziert werden. Die Schürfungen bestätigen die Entdeckung des neuen zwei Kilometer langen Trends von weißem Pegmatit auf der Duval-Lagerstätte. Er beherbergt mehrere Lithium-, Cäsium- und Tantalanomalien, wobei einzelne Ergebnisse 2,22 Prozent, 1,54 Prozent und 0,54 Prozent Lithiumoxid (Li2O) enthalten. Abgerundet wurde dieser Erfolg durch die Entdeckungen auf der Lemare-Lagerstätte. Hier waren bereits im Sommer 2022 Bodenproben mit Lithimgehalten von 0,38 Prozent genommen worden. Neue Proben aus diesem Jahr bestätigen diesen Fund mit bis zu 2,44 Prozent Lithiumoxid. Damit besteht allein auf Lemare das Potential zu einer Erweiterung des LCT-Pegmatit-Trends auf eine Länge von über fünf Kilometer. Projektlage; Quelle: Arctic Fox Lithium Das Rose-Projekt ist eines der am weitesten fortgeschritten Projekte mit Lithiumhartgestein in der Region, denn es liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor. Für Arctic Fox Lithium sind diese Ergebnisse ebenfalls sehr erfreulich, denn geologische Trends pflegen nicht an den Projekt- und Claim-Grenzen zu enden, sondern ziehen sich oftmals über hunderte von Kilometer hin. Die geringe Entfernung von lediglich 20 Kilometer, die hohen Lithiumgehalte und das Faktum, dass bereits eine Machbarkeitsstudie erstellt wurde, sind deshalb auch für Arctic Fox Lithium und das eigene Delta-Lake-Projekt eine sehr ermutigende Ausgangslage. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

