Der Dax stemmt sich auch am heutigen Donnerstag (07.09.) gegen die Ausdehnung der Abwärtsbewegung. Doch die Unterstützung bei 15.700 Punkten steht gegenwärtig enorm unter Druck und bröckelt bereits bedenklich. Ein schwächelnder Gesamtmarkt wäre genau das, was sowohl RWE als auch E.ON in ihren aktuell schwierigen Konstellationen nicht gebrauchen können. Vor allem RWE stolpert derzeit von einem Tief zum nächsten. Wann endet der Abverkauf? Bleiben wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...