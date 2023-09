Berlin (ots) -Was hat die Abda sich nur dabei gedacht? In einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch rief Abda-Präsidentin Gabriele Overwiening die Apotheken dazu auf, am Nachmittag des 27. Septembers flächendeckend zu schließen. Allerdings gibt es weder Demo noch Protest. Stattdessen solle man im Livestream der Rede des Gesundheitsministers Lauterbach auf dem Deutschen Apothekertag lauschen. Tom Bellartz und Patrick Hollstein finden in ihrem Podcast NUR MAL SO ZUM WISSEN (https://www.youtube.com/watch?v=c4U_Sz_ngPM) klare Worte zu der skurrilen Maßnahme.Nachdem die Abda bereits in den vergangenen Wochen teils heftige Kritik für ihr fehlendes taktisches Denken bei der Organisation des Apothekenprotests erntete, wirft sie mit ihren aktuellen Protestplänen erneut viele Fragen auf. Gesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach wird auf dem Deutschen Apothekertag am 27. September zwar wieder einmal nicht persönlich erscheinen, doch er hat sich zur Teilnahme an einer Liveschalte bereit erklärt. In dieser soll er, so wünscht es sich die Präsidentin, Antworten auf "sechs existenzielle Fragen der Apothekerschaft" liefern.Währenddessen sollen die Apotheken schließen und die Teams dem Livestream folgen. Wirksame Protestaktion? Fehlanzeige! So die deutliche Einschätzung der beiden Podcast-Hosts in ihrer aktuellen Folge von NUR MAL SO ZUM WISSEN (https://www.youtube.com/watch?v=c4U_Sz_ngPM). "Pizza holen und Lauterbach gucken", heißt es zusammenfassend von NMSZW-Host Patrick Hollstein. "Genau, das ist eben keine Eskalation. [...] Sie machen es genau falsch.", ergänzt daraufhin sein Podcast-Partner Tom Bellartz.Während die Demonstrationen der Apothekenteams am 14. Juni bei den Kund:innen auf Unterstützung und Zuspruch stießen, finden die beiden Podcaster es fraglich, ob der Protest-Nachmittag am 27. September von der Bevölkerung ebenso gut aufgenommen wird. Was für offene Fragen es außerdem noch zu den Plänen der Abda gibt und welchen weiteren Verlauf die Postkartenaktion genommen hat, gibt es in der neuen Folge des Podcasts NUR MAL SO ZUM WISSEN (https://www.youtube.com/watch?v=c4U_Sz_ngPM) nachzuhören.NUR MAL SO ZUM WISSEN ist der Podcast von Tom Bellartz und Patrick Hollstein. Zusammen haben sie APOTHEKE ADHOC gegründet und begeistern mit ihrer publizistischen Leidenschaft für Pharma, Apotheke und alles drumherum seit Jahren Leser:innen und Follower:innen. Sie betrachten die Branche, kommentieren, analysieren und ordnen ein. Aktuell und konkret. Zugespitzt und meinungsstark. Ernsthaft, ohne sich selbst zu ernst zu nehmen. Jeden Donnerstag neu. Der Podcast mit Substitutionsausschluss.www.nurmalsozumwissen.dePressekontakt:NUR MAL SO ZUM WISSENc/o EL PATO Medien GmbHFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinT +49 (30) 80 20 80 560post@nurmalsozumwissen.deOriginal-Content von: NUR MAL SO ZUM WISSEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156588/5597440