Berlin (ots) -Die Petrinja Chicken Company (PCC) legt den Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaneutralität und investiert 572 Mio. Euro in den Bau der modernsten Geflügelproduktion Europas. Ab 2025 sollen jährlich 150 Tausend Tonnen Hühnerfleisch (94 Millionen Hühner) erzeugt werden. Sitz der PCC ist Kroatien.Im Mittelpunkt steht ein umfassendes Kreislaufwirtschaftskonzept, das alle Schritte vom Bauernhof bis zum Endverbraucher nach den höchsten ESG-Standards beinhaltet. Integriert sind die Produktion von Geflügelfutter, eine Brüterei, die Aufzucht von Geflügel und die Fleischverarbeitung.Um dies zu erreichen, setzt die Petrinja Chicken Company modernste Verfahren ein: Eine Fermentierungsanlage wird jährlich 63 Tausend Tonnen organischen Dünger produzieren. Die Nutzung von Biogas CHP und Sonnenkollektoren sichert die klimaneutrale Energieversorgung mit einer Kapazität von 10 MW. "Wir wollen eine exzellente Fleischqualität mit einer nachhaltigen und klimaneutralen Produktionstechnik liefern", sagt Andrii Matiukha, Unternehmensgründer der Petrinja Chicken Company. Seine Unternehmensgruppe ist in vielen EU-Ländern, im Vereinigten Königreich und auch in der Ukraine tätig, darunter auch im Bereich erneuerbare Energien.Das Hühnerfleisch soll zur Hälfte in der EU verkauft werden, die anderen 50 Prozent im arabischen Raum und in Asien. Deutschland ist in der EU natürlich der wichtigste Markt. Da Deutschland auch auf dem Gebiet der Geflügeltechnologie führend ist, bezieht die PCC viel technisches Equipment aus Deutschland. Die Petrinja Chicken Company ist auch interessiert an deutschen (strategischen) Finanzinvestoren und bietet ihnen Beteiligungsmodelle in Form von Mezzanine Capital. PCC bietet Möglichkeiten für strategische Partnerschaften und synergetisches Wachstum sowie die Chance für unsere Aktionäre, von der weltweit steigenden Nachfrage nach Geflügelfleisch zu profitieren. Begleitet wird sie dabei von Steinbeis Mergers & Acquisitions aus Frankfurt.Der Aufbau des Vorzeigebetriebs befindet sich im Zeitplan, die Inbetriebnahme wird für Ende 2025 erwartet. "Wir investieren sehr viel in grüne Technologien und haben den Ehrgeiz, die modernste und nachhaltigste Geflügelproduktion Europas aufzubauen," sagt Oleksiy Shevchenko, CEO, dem die gesamte Projektleitung obliegt und der über reichhaltige Erfahrung in der Lebensmittelindustrie verfügt. Bis dato hat sein Management-Team mehrere große Geflügelfarmen mit Kapazitäten von über 500.000 t/Jahr erfolgreich abgeschlossenPressekontakt:Max Höferhöfermedia01729243939max.hoefer@t-online.deOriginal-Content von: PCC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171739/5597424