Berlin (ots) -Innovatives Zahnpflege Start-up lässt die Löwen für eine bessere Welt Zähne putzen.Das junge und nachhaltige Zahnpflege Unternehmen aus Berlin erwartet mit Spannung seinen ersten TV-Auftritt - am 11.09.2023 um 20:15 Uhr ist Natch bei VOX zu Gast bei "Die Höhle der Löwen".Mit dem Ziel, den Oral Care Markt mit ihren pflanzlichen Zahnpflege Tabs zu revolutionieren, haben sich die beiden Gründer Heber Gonzalez und Norbert Richard Meinike bei dem bekannten deutschen TV-Format beworben. Das Angebot der Gründer; 375.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile ist eben so klar definiert wie ihre Message für den Pitch selbst:"Herkömmliche Zahnpasta besteht zum Großteil aus Wasser und synthetischen Aromen, Farb- und Konservierrungsstoffe, die wir für unsere tägliche Zahnhygiene überhaupt nicht brauchen. Auch die Verpackung spricht nicht für Nachhaltigkeit: Jedes Jahr werden rund 20 Milliarden Zahnpastatuben produziert und weggeworfen. Diese landen dann auf den Mülldeponien, in den Flüssen und Meeren - so eine Tube braucht 500 Jahre, um in der Natur zu verrotten", so die beiden Gründer Heber Gonzalez und Norbert Richard Meinike."Gesund beginnt im Mund", so das Motto der beiden Gründer. Als gesunde und nachhaltige Alternative präsentiert Natch der Jury eine einzigartige Natur Zahnpasta Formel mit 100% gesunden und multidimensionalen Inhaltsstoffen in Lebensmittelqualität. Die Tabs lösen sich leicht beim Kauen auf, haben eine cremige Textur und überraschen durch ihre starke und rein natürliche Schaumbildung. Natch ist rundum nachhaltig, da eine wiederverwendbare Lifestyle-Verpackung in Form einer nachfüllbaren Apotheker Glasflasche genutzt wird und eine wasserlose Produktion garantiert ist. Bio kompostierbare Nachfülltüten im Abo runden das Angebot ab. Die Tabs berühren alle Sinne und sorgen für langanhaltend saubere und glatte Zähne.Um das Produkt zu testen, greifen die Löwen zur Zahnbürste. Aber greifen sie auch nach einem Deal? Das erfahren die Zuschauer:innen am kommenden Montag.Die Höhle der Löwen, 11. September, 20:15 Uhr bei VOX