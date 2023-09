Zumtobel CFO Thomas Erath im börsenradio-Interview zur Lage im Komponenten-und Leuchten-Geschäft: "Die Geschäftsentwicklung in unserem Komponenten-Segment ist nicht so vonstattengegangen, wie wir es erwartet hatten. Wir hatten, nachdem die Kunden im letzten Jahr viel bestellt hatten, erwartet, dass die Nachfrage schneller anspringen wird als sie es tatsächlich getan hat. Aber anscheinend sind die Lager beim Kunden im Komponenten-Segment immer noch recht voll, hier verläuft die Nachfrage sehr schleppend. Im Leuchten-Geschäft ist die Entwicklung stabil, hier sind wird in etwa auf Vorjahresniveau. Das Momentum zum Energiesparen ist immer noch stark."Zu den Trends: "Das Neubau-Geschäft ist eingebrochen, der Trend zu Renovierungen hält an ...

