Frequentis -Vorstandschef Norbert Haslacher ist am 8.9. um 9:42 Uhr in "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" in Ö1 zu zuhören. Im Ö1-"Saldo"-Interview spricht Vorstandschef Norbert Haslacher über mehr Effizienz und Effektivität im Bereich Mobilität sowie optimierte Einsätze von Feuerwehr, Polizei und Rettung, heißt es seitens ORF Radio.

