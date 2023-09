Neue App, neues Design und verbesserte Konditionen: SMARTBROKER+ ist ab sofort verfügbar: https://www.smartbrokerplus.de/ Olaf Scholz will einen "Deutschland-Pakt" schmieden, um aus der anhaltenden Wirtschaftskrise herauszukommen. Der Kanzler habe durchaus richtige und wichtige Probleme in der Generaldebatte angesprochen, findet Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Mit Blick auf die aktuelle Lage beschönigt Hellmeyer im Gespräch mit wallstreetONLINE hingegen nichts. Deutschland sei zum kranken Mann Europas geworden. Der komplette Wohlstand in Deutschland hänge an der intensiven Nutzung von Energie ab. Wenn die Strompreise nicht wettbewerbsfähig bleiben, dann breche Deutschland die Grundlage für Wachstum und Wohlstand weg. Wie Hellmeyer zum Industriestrompreis steht und wie er die Kritik von Oppositionsführer Friedrich Merz beurteilt: Das und mehr im Interview. Übrigens: Marktrelevante News, Finanzmarktinformationen & pointierte Kommentare von Folker Hellmeyer können Sie hier kostenlos abonnieren: https://www.netfonds.de/hellmeyer-report