Die TUI-Aktie kommt einfach nicht vom Fleck. Nach dem gestrigen kleinen Kursanstieg (DER AKTIONÄR berichtete) pendelt der Tourismus-Titel am Freitag um seinen Vortagesschluss. Derweil will sich der Reise-Riese in seinem neben Deutschland wichtigsten Markt England in Sachen "Vertrieb" strukturell neu aufstellen. Der Tourismus-Konzern, der sich seit 2005 auf Direktvertrieb und eigene TUI-Reisebüros fokussiert hatte, will im Vereinigten Königreich wieder stärker mit unabhängigen Mitteln zusammenarbeiten, ...

