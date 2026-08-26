Die Siemens Energy-Aktie befindet sich nun schon seit gut vier Monaten in einem leichten Abwärtstrend. Inzwischen liegt der Kurs -20% unter dem Ende April aufgestellten Allzeithoch. Kann diese Neuausrichtung dem Energietechnikkonzern neuen Schwung an der Börse geben und sollten Anleger jetzt wieder in den DAX-Titel einsteigen? Spin-off eines Geschäftsbereichs Es ist zweifellos ein Meilenstein in der Unternehmensentwicklung von Siemens Energy. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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