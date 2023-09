KRYWYJ RIH (dpa-AFX) - Nach dem Einschlag einer russischen Rakete im Zentrum der ukrainischen Stadt Krywyj Rih sind die Rettungsarbeiten nach Angaben der Behörden abgeschlossen. Insgesamt seien durch den Raketentreffer ein Mensch getötet und 60 weitere verletzt worden, teilte der ukrainische Zivilschutz am Freitag mit. In den frühen Morgenstunden war eine russische Rakete in einer Polizeistation der Heimatstadt von Präsident Wolodymyr Selenskyj eingeschlagen.

Da nach Angaben von Innenminister Ihor Klymenko unter den Verletzten auch neun Polizisten waren, sollen Beamte aus den Nachbarregionen in die Stadt abkommandiert werden. Die Großstadt Krywyj Rih im Industriegebiet Dnipropetrowsk liegt mehr als 60 Kilometer von der Front entfernt. Angriffe auf Ortschaften im Hinterland mit zivilen Opfern gehören zum Alltag des inzwischen mehr als 18 Monate dauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine./bal/DP/ngu