- BARCLAYS STARTET KNORR-BREMSE MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 45 EUR- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR 1&1 AUF 30 (38) EUR - 'BUY'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 85 (80) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BAYER AUF 47 (55) EUR - 'NEUTRAL'- JPMORGAN SETZT BAYER AUF 'NEGATIVE CATALYST WATCH'- UBS HEBT FMC AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 40,50 (42) EUR - BARCLAYS STARTET ALSTOM MIT 'UNDERWEIGHT' - ZIEL 16,50 EUR- BERENBERG STARTET EUROGROUP LAMINATIONS MIT 'BUY' - ZIEL 7 EUR- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DIAGEO AUF 3500 (3600) PENCE - 'HOLD'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RELX AUF 3170 (3100) PENCE - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WHITBREAD AUF 4600 (4400) PENCE - 'OVERWEIGHT'- JPMORGAN SENKT KINGSPAN AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 80 (84) EUR- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR CRH ...Den vollständigen Artikel lesen ...